Meio-campista deixa o Ceará e assina com outro time da Série B

O meio-campista Lourenço encerrou a sua passagem pelo Ceará. O atleta, que chegou no time de Porangabuçu em 2024, não renovou o seu contrato. O destino do jogador é o Goiás, rival do Alvinegro na próxima Série B.

Lourenço foi anunciado pelo Vovô ainda em dezembro de 2023, sendo uma transferências sem custos. O meia exerceu um importante papel na campanha do acesso em 2024. Em 2025, conquistou um Campeonato Cearense e, no fim do ano, viu o Ceará ser rebaixado.

Foram 98 jogos ao longo da passagem, com nove gols e sete assistências. Lourenço exerceu o papel de segundo volante e de meia armador, sendo peça recorrente para o setor nas duas temporadas.

Lourenço deixou o Ceará após duas temporadas. O destino é o Goiás (Foto: Xandy Rodrigues)

Confira a postagem de despedida de Lourenço:

— Dois anos que puder fazer parte desse clube que me recebeu e me acolheu tão bem, vivi momentos de muita alegria e outros nem tanto, mas saio com o coração cheio de gratidão a toda a nação alvinegra, cada funcionário e cada pessoa que faz parte dessa família Ceará, vocês fazem parte da minha história! Seguirei na torcida, obrigado Vozão, obrigado nação! Ceará, tua glória é lutar! - escreveu em rede social.

Outro meia está de saída

Outro jogador que não fica no Ceará é o meio-campista Lucas Mugni, que não renovou seu contrato. O destino do atleta pode ser o Mirassol, time classificado para a Copa Libertadores.

Após a queda para a Série B, o Alvinegro vem reorganizando seus gastos e seu elenco. A Segunda Divisão terá início em março.