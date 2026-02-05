Após dois jogos, Coritiba renova com filho de Vagner Love

O Coritiba renovou com o centroavante Enzo Vágner, 19 anos, nesta semana. Ele é filho do jogador Vagner Love, atualmente no Retrô.

Enzo Vágner tinha contrato até o fim deste ano e ampliou para o final de 2027, com cláusula de renovação automática. Ele chegou em definitivo ao Coxa em dezembro de 2025, vindo do Sport, que manteve um percentual dos direitos econômicos para eventual venda.

No Alto da Glória, o atacante foi integrado ao time sub-23, agradou o técnico Fernando Seabra nos treinamentos e subiu para o time principal sem nem entrar em campo. Depois, ele atuou em dois jogos do Campeonato Paranaense, sendo titular contra o FC Cascavel e vindo do banco de reservas diante do Cianorte, ambos fora de casa, somando 89 minutos.

O Coritiba está sem um centroavante de ofício após não renovar com Dellatorre e Gustavo Coutinho para a atual temporada. A diretoria alviverde tentou alguns nomes no mercado, como Lucero, Vegetti e Tiquinho Soares, mas não chegou a um acordo com nenhum.

Com esse cenário, Fernando Seabra tem improvisado o atacante Pedro Rocha como referência no ataque. Vágner Love é a segunda opção para o setor.

Carreira de Enzo Vágner, filho de Vagner Love

Enzo Vágner começou a carreira no Sub-17 do Cruzeiro e ficou entre 2022 e o primeiro semestre de 2023, quando se transferiu para o Sport, clube que o pai Vagner Love estava. No Leão da Ilha, o atacante empilhou títulos na base: Pernambucano sub-17 e sub-20, Copa Pernambuco sub-20 e MadCup, competição de base disputada em Madri. Ele também foi o artilheiro da Copa Recife.

Em 2024, após disputar a AlgarveCup, o jovem chegou a passar por um período de testes no Benfica, mas não ficou em Portugal após duas semanas de avaliação. Na ocasião, o clube europeu optou por não realizar uma proposta de compra.

Já na temporada passada, Enzo Vagner estreou profissionalmente diante do Afogados da Ingazeira, pela primeira rodada do Pernambucano, e jogou por 90 minutos O atleta ainda disputou outros dois jogos pelo estadual contra Decisão e Retrô, com 54 minutos em campo.

Vagner Love ainda não aposentou

Vagner Love, 41 anos, segue na ativa e renovou com Retrô para 2026. Nesta temporada, ele tem três gols e uma assistência em oito jogos.

No ano passado, além de marcar um gol em 12 partidas pelo time pernambucano, o centroavante marcou dois gols e deu dois passes decisivos em 17 confrontos pelo Avaí.

Com passagens pelas base de Vasco, Campo Grande e São Paulo, Vagner Love se profissionalizou no Palmeiras em 2002. Ele acumula passagens por CSKA-RUS, Flamengo, Corinthians, Monaco, Besiktas-TUR Sport, Atlético-GO, entre outros.

Na carreira, Vagner Love acumula 22 títulos, com um Brasileirão (2015) pelo Timão, uma Série B (2003) pelo Palmeiras e duas Copas Américas com a Seleção Brasileira.