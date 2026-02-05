Vasco busca reforço para o meio-campo, mas mantém cautela no mercado

O Vasco segue no mercado em busca de um meia para reforçar o elenco nesta janela de transferências, mas sem pressa ou movimentos que comprometam o futuro financeiro do clube. A diretoria trabalha com cautela e tem como prioridade a chegada de um jogador com características de primeiro ou segundo homem de meio-campo, setor considerado carente no atual elenco para a sequência da temporada.

continua após a publicidade

Hoje, Fernando Diniz conta com Barros e Thiago Mendes como titulares nas funções mais recuadas do meio-campo, à frente da defesa e atrás de Philippe Coutinho. No entanto, a profundidade do elenco preocupa. Hugo Moura e Tchê Tchê terminaram a temporada de 2025 em baixa e, até o momento, não conseguiram se firmar como opções confiáveis. Matheus Carvalho e Jair se recuperam de lesões consideradas complexas e só devem retornar no fim da temporada, o que reduz ainda mais as alternativas no setor.

O jovem JP, que voltou de empréstimo do Avaí após boa campanha na Série B no ano passado, começou a ganhar minutos nos primeiros jogos de 2026, mas ainda precisa mostrar regularidade para se consolidar como opção mais frequente no time de Diniz.

continua após a publicidade

➡️Diretoria do Vasco aposta em paciência com Diniz e aguarda entrosamento dos reforços

Recentemente, o nome de Santiago Sosa, capitão do Racing, foi especulado em São Januário, mas a negociação é vista como inviável neste momento. O volante tem multa rescisória de 12 milhões de dólares, e dirigentes do clube argentino já sinalizaram que só aceitam liberá-lo mediante o pagamento integral da cláusula.

Diante desse cenário, o caminho mais provável é a repetição do modelo adotado pelo Vasco nas últimas janelas: negociações por empréstimo, com opção ou obrigação de compra, além de pagamentos parcelados para não pressionar o orçamento. Jogadores em fim de contrato também entram no radar da diretoria como alternativas viáveis para reforçar o elenco sem grandes investimentos iniciais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Até agora, o Vasco acertou a chegada de seis reforços para a temporada: Johan Rojas (ex-Monterrey), Alan Saldivia (Colo-Colo), Brenner (Udinese), Marino (Atlético Nacional), além de Cuiabano (Nottingham Forest) e Claudio Spinelli (Independiente del Valle), estes ainda pendentes de assinatura. Nenhum deles, porém, atua como primeiro ou segundo volante, o que mantém o setor como um alvo no planejamento.

Marino em sua estreia pelo Vasco contra o Madureira (Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

➡️ Aposte na partida entre Vasco e Chapecoense no Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Novas contratações, no entanto, estão diretamente ligadas à necessidade de abrir espaço na folha salarial. Nesta semana, o clube acertou as saídas de Garré, Riquelme e Lyncon, que se juntam a uma lista extensa de jogadores que deixaram São Januário nesta janela: Rayan (Bournemouth), Maxime Domínguez (Cracóvia), Leandrinho (Al-Sharjah), Sforza (Talleres), Pablo Vegetti (Cerro Porteño), Paulinho e Mauricio Lemos (fim de contrato), Lucas Oliveira (Mirassol), Ray (Juventude) e Jean David, que rescindiu vínculo. A diretoria entende que o equilíbrio financeiro é condição essencial para avançar por reforços e segue ajustando o elenco antes de partir para novos movimentos no mercado.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.