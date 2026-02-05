Atropelo do Palmeiras deve alertar o Vitória enquanto há tempo

O Vitória nem de longe era favorito contra o Palmeiras, na Arena Barueri, na noite desta quarta-feira, pela segunda rodada do Brasileirão. Mas, diante do retrospecto recente do confronto - com dois empates e uma vitória do Rubro-Negro nos últimos três jogos -, poucos torcedores imaginavam uma dolorida derrota por 5 a 1, que acende o alerta para a equipe baiana já no início do campeonato. Pelo lado positivo, é a chance de repensar ideias em busca de uma campanha mais tranquila em 2026.

Palmeiras é soberano

Com quatro mudanças, a escalação inicial de Jair Ventura deixou clara qual proposta seria adotada pelo Vitória contra o Palmeiras: se defender e tentar surpreender em descidas rápidas ao ataque. Não à toa a formação com três zagueiros foi mantida e Erick e Fabri voltaram a ganhar espaço no ataque.

Escalação inicial do Vitória contra o Palmeiras: Gabriel Vasconcelos; Zé Marcos, Neris e Riccieli; Nathan Mendes, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Fabri.

De início, a estratégia parecia dar certo, mas o Palmeiras logo encontrou fragilidades no sistema defensivo rubro-negro. Mesmo com boa estatura, Riccieli, Zé Marcos e Neris pareciam estar fora de conexão na zaga e viram Murilo e Gustavo Gómez marcarem em jogadas de bola parada, aos 23 e 27 minutos. Enquanto isso, o Vitória era inoperante no ataque e só chegou uma vez em finalização de Cantalapiedra, que parou em defesa de Carlos Miguel.

No último lance do primeiro tempo, o Vitória parecia estar com a cabeça no vestiário e "dormiu" em grande jogada coletiva do Palmeiras que terminou com gol de Maurício. Um desfecho que representa o primeiro tempo ruim do Leão na defesa e no ataque.

Leão reage, mas sucumbe ao poderio alviverde

Com a entrada do volante Dudu na vaga do zagueiro Riccieli, o Vitória passou a se associar mais no meio campo e chegar com mais força ao ataque no segundo tempo. Não à toa, o próprio Dudu balançou as redes e diminuiu o placar aos 10 minutos. Mas bastou o Palmeiras pisar no acelerador novamente para encontrar novas fragilidades e fazer o quarto em lindo chute de Allan, aos 17.

Sem dificuldades, o Palmeiras controlou o jogo e ainda ampliou com Sosa na reta final diante de um Vitória desligado e sem entrosamento, fruto de mundanças no início da temporada que nem de longe elevaram o patamar da equipe.