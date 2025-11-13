Série B: técnico mais velho do Brasil deve ser rebaixado com Amazonas

Comandante do Amazonas FC, atual 18º colocado da Série B, Aderbal Lana é o técnico mais velho em atividade no Brasil. Com 79 anos, o treinador tem a difícil missão de segurar a Onça-Pintada na segunda divisão brasileira.

Com apenas duas rodadas restantes na Série B, o Amazonas FC precisa vencer seus dois próximos compromissos para tentar escapar do rebaixamento à Série C. A equipe passa por um momento delicado, ocupando a 18ª posição na tabela da Série B, cinco pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Risco de rebaixamento na Série B

1 . Paysandu: rebaixado (20º colocado, 27 pontos) 2 . Volta Redonda: 98,5% (19º colocado, 34 pontos) 3 . Amazonas: 86,7% (18º colocado, 35 pontos) 4 . Athletic-MG: 66% (17º colocado, 37 pontos) 5 . Botafogo-SP: 35% (16º colocado, 38 pontos) 6 . Ferroviária-SP: 13,3% (15º colocado, 40 pontos) 7 . América-MG: 0,34% (14º colocado, 42 pontos) 8 . Operário-PR: 0,28% (13º colocado, 43 pontos)

Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Conheça Aderbal Lana, técnico mais velho do Brasil

Aderbal, que detém o título de técnico mais velho em atividade no Brasil, trabalha na transição de comando para seu herdeiro Yorran, de 28 anos, enquanto ambos lutam para evitar o rebaixamento do clube na Série B do Campeonato Brasileiro.

O mineiro de Uberlândia que se tornou ícone do futebol amazonense construiu números expressivos em sua carreira: 13 títulos estaduais, três Copas Norte, um vice-campeonato da Série C com o São Raimundo-AM e uma semifinal de Copa Conmebol.

O herdeiro natural

Yorran seguiu trajetória semelhante à do pai. Encerrou precocemente sua carreira como jogador profissional para estudar Educação Física e realizar cursos de formação técnica pela CBF.

- Eu espero que ele siga o meu caminho, e que tudo aconteça para ele como aconteceu para mim. Não cheguei em grandes clubes porque nunca trabalhei com empresário, nunca fiz parte da máfia dos treinadores. Fiquei aqui treinando equipes pequenas - expressou o desejo de ver o filho seguindo seus passos.

- Ele tem o dom, entendeu? A gente estuda muito, assiste juntos aos jogos, conversamos. Ele tem as suas iniciativas. O que eu sempre falei para ele é que treinador de futebol não é para dar treino, treinador de futebol é para ter visão. Ter conhecimento e ter visão do que está acontecendo no jogo - destacou Aderbal sobre o filho.