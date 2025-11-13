Eliminatórias da Europa: IA aponta seleção gigante que ficará fora da Copa

Esta quinta-feira (13) marca o retorno das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 no continente europeu. Uma análise feita pela inteligência artificial Chat GPT aponta que a Itália, tetracampeã mundial, corre sério risco de repetir o vexame de 2022 e 2018, e ficar novamente fora da Copa do Mundo. O levantamento considera o mau início nas Eliminatórias Europeias, os resultados decepcionantes sob comando de Gattuso e o crescente equilíbrio entre as seleções do continente.

Seleção pode ir à Copa por perder demais; entenda a repescagem europeia

Previsão do Chat GPT

A Itália, tradicional potência do futebol mundial, atravessa atualmente uma fase de fragilidade que lança dúvidas sérias sobre sua trajetória rumo à Copa de 2026. Eis os principais motivos pelos quais ela poderia não se classificar:

1 . Crise de confiança

Mesmo com talento, a Itália demonstra uma carência de consistência e credibilidade na defesa de seus objetivos. Após a humilhante derrota para a Noruega, o goleiro líder do time classificou a atuação como “inaceitável”. Quando um time perde essa coesão e convicção, novamente, fica vulnerável — e numa qualificação, dano cumulativo é perigoso. 2 . Qualidade do grupo

Embora a Itália ainda conte com jogadores de calibre elevado, o nível dos adversários e a exigência das eliminatórias europeias continuam muito altas. Recuperar um começo ruim diante de rivais que estão com ritmo, confiança e saldo de gols favoráveis é tarefa complexa. 3 . Pressão psicológica e legado recente negativo

A Itália já ficou fora das duas últimas edições de Copa do Mundo (2018 e 2022) — o que por si só muda o nível de exigência interna e da torcida. Esse histórico pesa. A situação atual gerou dúvidas internas. Um início de qualificação ruim serve como gatilho para instabilidade — que se retroalimenta e dificulta a retomada do bom nível.

Péssimo desempenho nas Eliminatórias da Europa deixou a Itália fora das duas últimas copas do mundo (Foto: Andy Rain/AFP)

Os artilheiros das Eliminatórias Europeias

A Data Fifa volta oficialmente nesta quinta-feira (13) e o grande palco, as Eliminatórias Europeias, se aproximam do seu fim. Veja como está a disputa pela artilharia;

1 . Cristiano Ronaldo (Portugal) - 5 gols em 4 jogos 2 . Aasgaard (Noruega) - 5 gols em 3 jogos 3 . Harry Kane (Inglaterra) - 6 gols em 6 jogos 4 . Retegui (Itália) - 5 gols em 6 jogos 5 . Mikel Merino (Espanha) - 6 gols em 4 jogos

