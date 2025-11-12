Vice-líder da Série B, com 59 pontos, o Athletico pode garantir seu acesso à elite do futebol brasileiro neste domingo (16). A equipe Rubro-Negra visita à Ferroviária-SP, às 16h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela 37ª rodada da Série B.

A alta possibilidade do acesso do CAP à Série A tem irritado muitos internautas nas redes sociais. Enquanto alguns culpam o gramado sintético da Arena da Baixada como razão da antipatia, outros parecem simplesmente não querer o sucesso da equipe paranaense.

A conta para o Athletico deixar a Série B com antecedência, contudo, não é simples. Antes de tudo, o Furacão tem que vencer a Ferroviária, já que empate e derrota não trazem essa possibilidade.

Com a vitória, o time atleticano tem dois cenários para conquistar o acesso em Araraquara. Veja abaixo:

Como o CAP pode garantir o acesso antecipado?

Vencer a Ferroviária e...

1 . Acesso 1 (dois desses resultados na Série B): Remo perder do Avaí, Chapecoense perder do Volta Redonda, Criciúma não ganhar do Botafogo-SP e empate entre Goiás x Novorizontino 2 . Acesso 2 (todos esses resultados): Remo vencer o Avaí, Goiás vencer o Novorizontino e Criciúma não ganhar do Botafogo-SP

O Athletico Paranaense é o vice-líder da Série B (Foto: Robson Mafra/Agif/Gazeta Press)

Disputa na liderança da Série B

Com a vitória contra o Volta Redonda, o Athletico assumiu a vice-liderança da Série B, com 59 pontos. O líder Coritiba (61), o terceiro Remo (59) e a quarta Chapecoense (58) completam o G-4.

Criciúma (58), Goiás (58) e Novorizontino (57) também estão próximos e na briga por acesso. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Furacão tem 78,2% de chance de acesso e 4,3% de ser campeão.

Ferroviária-SP x Athletico: domingo (16), às 16h30, Fonte Luminosa

Athletico x América-MG: domingo (22), às 16h30, Arena da Baixada