Série B: IA crava quais times vão subir para a primeira divisão em 2025

A 38ª rodada da Série B do Brasileirão promete muita emoção na luta pelas três vagas restantes na Série A 2025. No próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), Mirassol, Novorizontino, Ceará e Sport vão definir quem sobe para a elite no próximo ano e qual time permanece na atual divisão. Por conta disso, o Lance! perguntou para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, quais clubes irão conquistar o acesso.

Além dos citados, o Goiás, com 60 pontos, tem chances remotas de subir. Porém, precisa de uma combinação improvável de resultados favoráveis.

Times que vão subir para a Série A 2025, segundo a Meta AI do WhatsApp:

- A Série B do Brasileirão está quase chegando ao fim! Com base nas análises e estatísticas atuais, aqui estão os times que provavelmente vão subir para a Série A:

Santos: já garantiram o acesso com o título da Série B e estão liderando a tabela com 68 pontos.

Mirassol: com 64 pontos e um saldo de 15 gols, têm grandes chances de subir, especialmente se vencerem sua próxima partida.

Novorizontino: também com 64 pontos, mas com saldo inferior ao Mirassol, precisam de uma vitória na última rodada para confirmar o acesso.

Ceará: com 63 pontos e 19 vitórias, dependem apenas de si para subir.

O Sport ainda tem chances de subir para a Série A. Para isso, eles precisam vencer o Santos no próximo domingo e torcer para que o Mirassol empate ou perca contra a Chapecoense, e o Novorizontino empate ou perca contra o Goiás. Além disso, o Ceará precisa empatar ou perder contra o Guarani - disse a Meta AI.

Santos é o primeiro time a garantir acesso para Série A (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Título da Série B do Brasileirão garante ao Santos vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

De volta à primeira divisão, o Santos também conquistou o título da Série B do Brasileirão. Com o tropeço do Novorizontino na rodada, a equipe comandada por Fábio Carille assegurou o troféu mesmo sem entrar em campo.

O troféu, inclusive, rendeu ao Peixe uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. Conforme o regulamento, os campeões da primeira e segunda divisões, os vencedores da Copa Verde e da Copa do Nordeste, assim como os classificados para a Libertadores, entram diretamente nesta etapa.