O Ceará venceu o América-MG por 1 a 0, no Estádio do Castelão, em Fortaleza, pela 37ª rodada da Série B. Com o resultado, o Vozão alcança os 63 pontos e volta para a quarta posição, enquanto o América-MG permanece com 55 pontos e cai para a nona colocação, esgotando qualquer possibilidade de acesso para a Série A. O Ceará só depende de si na última rodada, para garantir o acesso, e ainda pode subir para a segunda colocação, visto que Mirassol e Novorizontino estão com apenas um ponto acima na tabela.

Primeiro tempo

O jogo começou eletrizante, com ambas as equipes criando oportunidades. A chance mais clara saiu dos pés de Saulo Mineiro, que chapelou o goleiro e, praticamente, furou no momento da conclusão da jogada, quase debaixo das traves. Após os dez primeiros minutos, o Ceará tomou o controle do jogo, deixando o América-MG com muitas dificuldades de sair jogando. Em uma das inúmeras jogadas criadas pelo Vozão, Aylon sofreu um pisão de Rodriguinho dentro da área, e o árbitro Anderson Daronco marcou a penalidade. Com categoria, Saulo Mineiro fez o primeiro gol da partida, aos 27 minutos, deixando o time mandante com vantagem no placar. Na sequência, o Ceará controlou a partida, mas sem deixar o Coelho criar oportunidades de gol.

Segundo tempo

A segunda etapa ficou aquém do que foi a primeira. O Vozão optou por uma postura mais reativa, chamando o Coelho para o seu campo, na intenção de criar jogadas no contra-ataque. No entanto, o América-MG não teve tanto impeto ofensivo e acabou não gerando tantos contra-ataques para o Ceará. A melhor chance veio logo no início, com Erick Pulga. O artilheiro recebeu a bola dentro da área e finalizou com estilo, obrigando Lucão a retirar a bola em cima da linha.

O que vem por aí?

Ceará encara o já rebaixado e último colocado Guarani na última rodada da Série B. A partida será realizada no próximo domingo (24), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Por outro lado, o América-MG recebe o também rebaixado Brusque. A partida, válida pela 38ª rodada da Série B, será realizada na Arena Independência, em Belo Horizonte, no próximo domingo (24), às 18h30 (de Brasília).

Saulo Mineiro comemorando o gol da vitória do Ceará sobre o América-MG, pela Série B (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 0 AMÉRICA-MG

37ª rodada da Série B 2024

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 18 de novembro de 2024, às 21h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Castelão, em Fortaleza (CE)

🥅 Gol: Saulo Mineiro (27'/1ºT) para o Ceará;

🟨 Cartões amarelos: Éder, Nicola e Lucão (AMG)

⚽ ESCALAÇÕES:

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo(Éder), Matheus Bahia; Richardson, Lourenço, Mugni(Rian); Erick Pulga, Aylon(Recalde), Saulo Mineiro(Barceló). Técnico: Léo Condé.

AMÉRICA-MG: Elias; Mateus Henrique(Daniel Borges), Ricardo Silva, Lucão, Nicolas; Alê, Juninho, Elizari(Adyson), Rodriguinho, Brenner(Davó) e Fabinho(Vinicius). Técnico: Lisca.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves e Lucio Flor

