O Santos foi campeão da Série B mesmo sem entrar em campo graças ao empate do Novorizontino, única equipe que ainda tinha possibilidades de tirar o título do Peixe. Apesar de garantir o acesso antecipado para a elite do futebol brasileiro, Fábio Carille não agrada os torcedores santistas para liderar o time na Série A do Brasileirão. Por isso, o Olheiro Lance! apresenta a seguir cinco nomes que estão livres no mercado e podem assumir o clube sem grandes impasses.

Quique Setién (Espanha)

🏆 Principais títulos: Nenhum título de relevância

⚽ Último clube que treinou: Villarreal (Outubro de 2022 - Setembro de 2023)

Felipão (Brasil)

🏆 Principais títulos: Copa do Mundo, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil

⚽ Último clube que treinou: Atlético Mineiro (Junho de 2023 - Março de 2024)

Gabriel Heinze (Argentina)

🏆 Principais títulos: Primera Nacional (segunda divisão argentina)

⚽ Último clube que treinou: Newell's Old Boys (Janeiro de 2023 - Dezembro de 2023)

Alberto Valentim (Brasil)

🏆 Principais títulos: Copa Sul-Americana

⚽ Último clube que treinou: Ituano (Fevereiro 2024 - Outubro de 2024)

Jair Ventura (Brasil)

🏆 Principais títulos: Nenhum título relevante

⚽ Último clube que treinou: Juventude (Julho de 2024 - Outubro de 2024)

Santos encerra jejum de títulos

Embora o título da Série B não seja o ideal para um gigante como o Santos, ele marca o fim de um período de seca e renova as esperanças da torcida para os próximos anos.

O último título do Santos havia sido em 2016, quando conquistou o Campeonato Paulista sob o comando do técnico Dorival Júnior. Desde então, o Peixe bateu na trave em competições importantes, como as finais da Libertadores de 2020 e do Paulista de 2024.

