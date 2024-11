Santos anuncia pré-temporada nos EUA após título da Série B

Após garantir o título da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos anunciou, na manhã desta segunda-feira (18), que disputará a Orlando Cup - Pro Series, torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos entre os dias 11 e 19 de janeiro.

continua após a publicidade

+ Carille minimiza xingamentos da torcida do Santos: ‘Vocês não sabem o que é pressão’

Além do Peixe, a competição internacional terá as presenças do Fortaleza e do Atlético Nacional, da Colômbia. As equipes participantes se enfrentarão entre si, em duelos que serão realizados no Inter&Co Stadium, casa do Orlando City, e no Osceola County Stadium, ambos no estado da Flórida.

A primeira partida do Santos está marcada para o dia 11 de janeiro, contra o Atlético Nacional. Três dias depois, a equipe encara o Fortaleza.

continua após a publicidade

- Essa pré-temporada é mais um marco da reconstrução da imagem do Santos junto à sua torcida e ao público em geral. Estamos felizes em ser convidados novamente para um torneio internacional e isso agregará muito a preparação do nosso time para os desafios que teremos em 2025, para seguir recuperando o orgulho de torcer para o Santos - afirmou Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Jogadores do Santos comemoram título da Série B do Brasileirão (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Torcedores do Peixe poderão adquirir pacotes exclusivos diretamente no site da organização do torneio (orlandocup.com/santosfc). Os ingressos, por sua vez, estarão disponíveis a partir de novembro, mas apenas para residentes nos Estados Unidos.