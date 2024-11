Ceará tem ataque mais ofensivo da Série B; veja odds para jogo contra América-MG

Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Ceará vem galgando posições e entrou no G-4 na última rodada. Muito da boa fase que vive a equipe de Léo Condé é por conta de um ataque extremamente efetivo.

Mercado de gols

Com 58 gols, o Ceará é o time que mais marcou gols na Série B até agora: uma média de 1,5 gol por jogo. A título de comparação, o time está a frente até do líder do campeonato, o Santos, que tem 56 gols.

Nos últimos cinco jogos, o Ceará manteve uma média ainda maior: 2 gols por partida. Sendo assim, vale cogitar o mercado de gols. Na Betano, na modalidade “Ceará - Total de Gols Mais/Menos”, a odd para mais de 1.5 gol é 1.78.

Erick Pulga

O grande responsável pelo número de gols do Ceará é Erick Pulga. O atacante já fez 13 gols até agora e está em primeiro lugar na brilha pela artilharia.

Apesar disso, o jogador não é o mais cotado para marcar no jogo desta segunda-feira segundo as casas de apostas. A odd para um gol de Erick Pulga a qualquer momento da partida é 2.77. Portanto, vale arriscar em um gol do camisa 16.

Ceará x América-MG: odds para a partida

O próximo compromisso do Ceará é contra o América-MG, nesta segunda-feira, 21h45. O jogo acontece na casa do Vozão, a Arena Castelão.

Vivendo boa fase e jogando em casa ao lado da torcida, o mandante é o franco favorito para vencer a partida. Confira as odds da Betano para o confronto na tabela abaixo:

Mercado: Resultado final Odds Vitória do Ceará 1.62 Empate 3.65 Vitória do América-MG 5.50

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 14 de novembro de 2024 às 16h30