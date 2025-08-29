Série B: Operário-PR faz gol relâmpago e vence o Coritiba

O Operário-PR venceu o Coritiba por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (29), estádio Germano Krüger, pela 24ª rodada da Série B. Zuluaga, aos 54 segundos de jogo, fez o gol da vitória.

Com o resultado, o Fantasma pulou provisoriamente para a oitava posição, com 33 pontos, seis pontos abaixo do G-4, enquanto o Coxa ocupa a segunda colocação, com 43 pontos, a um ponto do líder Goiás, que ainda joga.

Operário-PR 1x0 Coritiba

O Operário-PR começou com tudo e abriu o placar com menos de um minuto de jogo. Boschilia chutou mascado de fora da área, a bola ficou com Ademílson, que fez o pivô para Zuluaga bater cruzado para aos 54 segundos.

Rodrigo Rodrigues, de falta e de fora da área, e Boschilia, em cavada dentro da área, quase ampliaram. O goleiro Pedro Rangel, que falhou no gol, salvou duas vezes.

O Coritiba, que teve apenas uma finalização sem perigo no primeiro tempo, tentou voltar com mais pressão no segundo tempo e abusou da bola área. O goleiro Elias, contudo, não fez nenhuma defesa. Em vantagem, o Fantasma controlou o jogo e pouco sofreu defensivamente.

Próximos jogos de Operário-PR e Coritiba na Série B

O Operário-PR volta a campo contra o América-MG no domingo (7), às 18h30 (de Brasília), na Arena Independência, pela 25ª rodada da Série B. Já o Coritiba recebe a Ferroviária na sexta-feira (5), às 21h30, no Couto Pereira.