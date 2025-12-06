O Bahia fecha a temporada em confronto direto contra o Fluminense a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão. E o Tricolor baiano, que já está classificado para a Pré-Libertadores, depende só de si para garantir vaga direta na fase de grupos, um dos principais objetivos do ano.

Neste momento, os cinco primeiros colocados do campeonato conquistam essa classificação, e o Fluminense está exatamente na quinta posição, com 61 pontos. Já o Bahia vem logo atrás, em sexto, com 60, mesma quantidade que o sétimo colocado Botafogo. A diferença entre os dois é o número de vitórias (17 x 16).

Assim, o triunfo basta para o Bahia tomar a quinta posição do Flu sem depender de ninguém, mas o empate ou derrota deixam o time em situação complicada.

Se o Bahia empatar e o Botafogo vencer o Fortaleza, a equipe de Rogério Ceni cai para a sétima posição e zera as chances de vaga na fase de grupos da competição continental. Mas se o Glorioso empatar, o time baiano só perde a sexta posição se sair derrotado para o Fluminense. Vale lembrar que ficar em sexto também pode ser importante, já que se o Cruzeiro - ou Fluminense, a depender da classificação final da Série A - vencerem a Copa do Brasil, mais uma vaga será aberta, transformando o G-5 em G-6.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia; Tricolor precisa vencer para se garantir na fase de grupos da Libertadores (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Bahia tem retrospecto negativo fora de casa

Mas ganhar do Fluminense no Maracanã não deve ser uma tarefa fácil. Se dentro da Arena Fonte Nova o Bahia faz uma campanha de predomínio, fora de casa o time deixa a desejar e é o sétimo pior visitante da Série A, com 27,7% de aproveitamento. A última fez que o Tricolor ganhou fora foi contra o Corinthians, pela 20ª rodada.

Por outro lado, o Fluminense de Zubeldía tem 100% de aproveitamento no Maracanã, com oito vitórias em oito jogos, além de 17 gols marcados e só um sofrido.

