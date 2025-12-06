Escalação do Fluminense: Zubeldía ganha reforço essencial para rodada decisiva

Luis Zubeldía encaminha um Fluminense muito próximo da formação considerada ideal para enfrentar o Bahia neste domingo (7), no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão. Thiago Silva retorna à zaga, Hércules disputa posição com Nonato no meio, e Canobbio volta ao ataque após suspensão, devolvendo Soteldo para o banco. A rodada é decisiva na disputa pela vaga direta na Libertadores e o treinador ganha o reforço de nomes de peso no time titular.

Zubeldía contará novamente com Thiago Silva e Canobbio, ambos liberados após desfalcarem a equipe no duelo contra o Grêmio, na última terça-feira. A tendência é que o zagueiro retome sua posição no setor defensivo, substituindo Ignácio. No ataque, o retorno do uruguaio também deve provocar alteração: Soteldo, destaque na vitória em Porto Alegre, deve começar no banco para a entrada de Canobbio.

Há ainda a possibilidade de mudança no meio-campo. Hércules saiu lesionado na partida contra o São Paulo e não inciou o jofo contra o Grêmio. O jogador não tem problemas físicos e deve reassumir a titularidade.

No ataque, a volta de Canobbio recompõe a estrutura tática que o time mais utilizou desde o Mundial. Com o uruguaio, o Flu registra 58,6% de rendimento. Sem ele, o índice cai para 26,7%. A tendência é que ele forme trio com Serna e Everaldo.

A provável formação tem: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo.

Fluminense na Libertadores

Atualmente com 61 pontos, o Fluminense não pode mais ser ultrapassado pelo Botafogo caso vença o duelo. Isso porque, mesmo que o rival alvinegro triunfe sobre o Fortaleza na última rodada, o máximo que pode alcançar são 63 pontos, uma a menos que o Flu chegaria com três pontos no domingo. Além disso, um triunfo mantém o Bahia para trás na tabela, já que o time baiano hoje briga diretamente pela mesma vaga.

