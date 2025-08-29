Botafogo anuncia novo diretor de futebol das categorias de base

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (29) Augusto Oliveira como novo Diretor de Futebol de Base. O profissional ocupava o cargo de Gerente de Futebol desde 2024, ano dos títulos do Brasileirão e da Libertadores, e agora assumirá a função após demissão de Erasmo Damiani.

Augusto foi apresentado o Estádio Nilton Santos por Alessandro Brito, Diretor de Gestão Esportiva e Léo Coelho, Diretor de Coordenação de Futebol. Ele já iniciou a função e foi formalizado no cargo aos demais funcionários da base alvinegra.

— Essa oportunidade de ocupar uma função tão relevante no Departamento de Futebol do Botafogo eu vi como uma convocação. Eu acredito muito no olhar do Clube para valorização de pessoas que já estão aqui. É uma maneira de contribuir para a valorização interna e para a manutenção da cultura, ao mesmo tempo, oxigenar o processo de formação e entender o mais rápido possível o ambiente das categorias de base. Tenho a convicção que as experiências anteriores me capacitaram para dar conta dessa responsabilidade e oportunidade aqui no Botafogo. É uma gratidão imensa pela confiança que o Alessandro Brito, Léo Coelho, Thairo e o próprio John, e me faz acreditar que o Clube é feito de pessoas preocupadas com o processo e para que esses impactem na rotina do Clube e do Departamento de futebol — disse o novo diretor.

— Estou muito feliz e satisfeito com esta oportunidade de vida, num Clube que estou há quase dois anos e que já pude vivenciar experiências na equipe principal que vão ficar marcadas para o resto da minha vida e da minha família. Tenho convicção que a gente vai atingir os objetivos de fortalecer a captação, identificação de atletas, continuar conquistando títulos, potencializando assim a formação desses jovens e desenvolvê-los a ponto de abastecerem a equipe principal, dando retorno técnico e financeiro — concluiu.

Mudanças na base do Botafogo e resultados

Erasmo Damiani havia assumido a função no lugar de Léo Coelho, remanejado para o elenco principal, mas deixou a SAF há duas semanas. Ex-dirigente da CBF, ele trabalhou na coordenação da Seleção no primeiro ouro olímpico, em 2016.

Principal time da base, o elenco sub-20, sob o comando de Rodrigo Bellao, não foi bem no Brasileirão da categoria, terminando apenas na 12ª colocação, fora da zona de classificação (oito primeiros). A campanha foi de sete vitórias, cinco empates e sete derrotas. Em 2025, a equipe conquistou o título da Copa Rio e foi vice do OPG.