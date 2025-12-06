Flamengo define escalação para duelo com o Mirassol na despedida do Brasileirão

O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Mirassol neste sábado (6), no estádio José Maria de Campos Maia, em jogo válido pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Sem a maioria do elenco principal, que embarcou nesta tarde para o Catar, onde disputará a Copa Intercontinental, o Rubro-Negro vai a campo com jogadores da base e outros menos utilizados do profissional.

Dyogo Alves, Evertton Araujo, Michael, Wallace Yan e João Victor são os nomes do time principal que ficaram no Brasil para o duelo no interior paulista, e todos iniciam a partida entre os titulares. Os quatro primeiros viajam para a capital catari no domingo (7). O Mais Querido será comandado pelo técnico do sub-20, Bruno Pivette.

Escalações de Flamengo e Mirassol

Desta forma, o Flamengo vai a campo com: Dyogo Alves; Daniel Sales, João Victor, Iago e Johnny; Pablo, Douglas e Evertton Araújo; Michael, Guilherme e Wallace Yan.

Já o Mirassol, que já garantiu a quarta colocação no Brasileirão e a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, está escalado com: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Danielzinho, Neto Moura e Chico Kim; Negueba, Renato Marques e Alesson.