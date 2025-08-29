Com gol de Ronaldinho, lendas do futebol revivem Brasil e Itália

Um clássico imortal do futebol voltou aos holofotes. Pelo Jogo dos Famosos, transmitido pela N-Sports, o Brasil venceu a Itália por 5 a 2, em uma partida que trouxe à memória duas finais de Copa do Mundo, 1970, no México, quando Pelé levantou o tricampeonato, e 1994, nos Estados Unidos, com Romário, Bebeto e Taffarel eternizando o tetracampeonato nos pênaltis.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A nova geração de craques brasileiros foi protagonista. Diego Souza marcou duas vezes e ainda deu assistência para André Santos ampliar o marcador. O quarto gol saiu dos pés de Bruxão, em uma jogada plástica que relembrou os melhores momentos de Ronaldinho Gaúcho.

No segundo tempo, Maycon fechou a goleada com o quinto gol, sem chances para a defesa italiana. A Itália pouco ameaçava e mal assustava o goleiro brasileiro, consolidando uma vitória de domínio absoluto. A equipe europeia conseguiu descontar bem mais para frente, com Iaquinta.

continua após a publicidade

➡️Vasco x Juventude-MS: Lance! transmite Brasileiro de Futsal; veja onde assistir

(Foto: Divulgação)

Aos 30 minutos, para relembrar a mesma emoção das penalidades de 1994, foi marcado um pênalti para a Itália. Novamente, Iaquinta.

Quem participou do Jogo dos Famosos?

Foi justamente Ronaldinho a grande atração do espetáculo. Ídolo mundial, conhecido pelos dribles mágicos e gols decisivos, o ex-camisa 10 comandou a festa ao lado de nomes consagrados como Maicon, Hernanes, Rafinha, além dos italianos Iaquinta, Quagliarella, Zaccardo e outros campeões que marcaram época.

Essa foi a quinta edição do evento, que une esporte, solidariedade e entretenimento em escala global. Em Barletta, a expectativa se cumpriu: um espetáculo mágico, com direito a jogadas irreverentes, gols e a emoção de um clássico que segue vivo na memória de torcedores de todo o mundo.