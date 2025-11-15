Amazonas sofre gol no fim, empata com o Paysandu e está rebaixado para a Série C

Com gol no final da partida, o Amazonas empatou com o Paysandu por 2 a 2, na noite desta sexta-feira (14), no Estádio Curuzu, em Belém, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e está rebaixado para a Série C.

Com o resultado nesta rodada, o Amazonas chegou aos 36 pontos e segue na 18ª posição da tabela de classificação. O já rebaixado Paysandu segue na lanterna do campeonato, com apenas 28.

Todos os gols do confronto saíram no segundo tempo e em um intervalo de praticamente 20 minutos. O Paysandu abriu o marcador aos 25, co. André Lima. Poucos minutos depois, Diego Tavares empatou e, no minuto seguinte, Joaquín Torres virou para o Amazonas. Mas a alegria não durou muito, pois nos acréscimos, Bryan Borges deu números finais ao duelo.

Próximos jogos das equipes no campeonato

O Paysandu vai encarar o Athletic no dia 23, em São João Del Rei. Já o Amazonas recebe o Coritiba no mesmo dia e horário, às 16h30 (de Brasília), em Manaus.