Acesso do Coritiba e confusão em jogo do Remo: veja o panorama dos jogos da Série B

A 37ª rodada da Série B teve sequência neste sábado (15). Na sua reta final, alguns confrontos ajudaram a começar a desenhar e definir o futuro de algumas equipes. Veja o panorama e as situações dos times no momento.

Atlético-GO x Operário

A partida terminou em um empate sem gols para as equipes. Este também foi o último jogo do Atlético-GO como mandante na temporada. Com 45 pontos, o Operário está na 14ª colocação da tabela da competição e precisava de uma sequência de combinações para afastar, de vez, o risco de ser rebaixado: pode acontecer em caso de vitória sobre o Atlético-GO, ou tropeços de Athletic, Ferroviária ou Botafogo-SP. O Athletic empatou neste sábado, enquanto as duas outras equipes ainda jogam.

CRB X Vila Nova

O CRB venceu o Vila Nova por 2 a 0 nesta rodada. Com o resultado, o CRB chega a 8ª colocação, com 56 pontos, enquanto o Vila Nova soma 46 pontos e está na 12ª posição. No momento, as equipes estão garantidas na Série B, mas sem chances de acesso.

Coritiba x Athletic

Coritiba e Athletic empataram por 0 a 0 neste sábado (15), no Couto Pereira. O resultado foi suficiente para confirmar o retorno do Coxa à elite do futebol brasileiro. Inclusive, o Coritiba pode ser campeão ainda nesta rodada caso o Athletico Paranaense não vença a Ferroviária no domingo (16).

(Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press)

Volta Redonda x Chapecoense

Mesmo já rebaixado, o Volta Redonda ficou no 1 a 1 com a Chapecoense no Raulino de Oliveira, pela 37ª rodada da Série B. A Chape buscou o empate no fim e segue viva na briga pelo acesso, assumindo provisoriamente a vice-liderança, com 59 pontos. Os cariocas, por sua vez, chegam a 35 pontos, em 19º lugar, sem chances de deixar a zona de rebaixamento.

Avaí x Remo

Sem dúvidas, um dos jogos mais complicados da noite. O Avaí venceu o Remo por 3 a 1 na Ressacada, neste sábado, em jogo marcado por confusão e seis expulsões, pela 37ª rodada da Série B. Cléber, duas vezes, e Léo Reis marcaram para os catarinenses, enquanto João Pedro descontou. O resultado freia a empolgação do Remo, que tinha a chance de confirmar o acesso de forma antecipada. Além da derrota, o duelo ficou marcado por briga nas arquibancadas e expulsões dos dois lados dentro de campo.

Jogos que ainda faltam

A rodada da Série B ainda terminará com algumas partidas neste domingo (16).