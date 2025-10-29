Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (29/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (29)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (29), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da semifinal da Libertadores e copas nacionais pela Europa, entre outros.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 29 de outubro de 2025)
Libertadores (semifinais)
Racing x Flamengo — 21h30 — Globo, ge tv e Paramount+
MLS (playoffs)
Los Angeles FC x Austin — 23h30 — Apple TV
Brasileirão
Fluminense x Ceará — 19h — Premiere
Copa da Liga Inglesa (quarta fase)
Liverpool x Crystal Palace — 16h45 — ESPN e Disney+
Arsenal x Brighton — 16h45 — ESPN 4 e Disney+
Swansea x Manchester City — 16h45 — Disney+
Wolverhampton x Chelsea — 16h45 — Disney+
Newcastle x Tottenham — 17h — Disney+
Campeonato Francês
Lorient x PSG — 15h — CazéTV
Olympique de Marseille x Angers — 17h05 — CazéTV
Campeonato Italiano
Juventus x Udinese — 14h30 — Xsports e Disney+
Roma x Parma — 14h30 — ESPN 4 e Disney+
Como x Hellas Verona — 14h30 — Disney+
Inter de Milão x Fiorentina — 16h45 — ESPN 3 e Disney+
Bologna x Torino — 16h45 — Xsports e Disney+
Genoa x Cremonese — 16h45 — Disney+
Mundial Feminino sub-17 (oitavas)
Espanha (F) sub-17 x França (F) sub-17 — 12h30 — CazéTV e FIFA+
México (F) sub-17 x Paraguai (F) sub-17 — 12h30 — FIFA+
Canadá (F) sub-17 x Zâmbia (F) sub-17 — 16h — FIFA+
Japão (F) sub-17 x Colômbia (F) sub-17 — 16h — FIFA+
Copa da Ucrânia (oitavas)
Dínamo de Kiev x Shakhtar Donetsk — 13h — Canal GOAT
Copa da Alemanha (32 avos)
Paderborn x Bayer Leverkusen — 14h — Disney+
Mainz x Stuttgart — 14h — Disney+
Colônia x Bayern de Munique — 16h45 — Disney+
Fortuna Düsseldorf x Freiburg — 16h45 — Disney+
Campeonato Eslovaco
Komarno x Slovan Bratislava — 14h — TV Green e OneFootball
Spartak Trnava x Kosice — 14h — OneFootball
Campeonato Egípcio
Petrojet x Al Ahly — 14h — Link Sport Club Podcast
Campeonato Norueguês
Brann x Bodo/Glimt — 15h — Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Rosenborg x Sandefjord — 17h — TV Green e OneFootball
Copa do Rei da Espanha (primeira fase)
Las Garres x Elche — 15h — Disney+
Sant Jordi x Osasuna — 15h — Disney+
Atletic Sant Just x Mallorca — 16h — Disney+
Ciudad Lucena x Villarreal — 17h — Disney+
Yuncos x Rayo Vallecano — 17h — Disney+
Campeonato Paulista Feminino
Ferroviária (F) x Realidade Jovem (F) — 16h — Paulistão (YouTube)
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Spezia x Padova — 16h30 — OneFootball
Mantova x Catanzaro — 16h30 — OneFootball
Campeonato Escocês
Hibernian x Rangers — 16h45 — Canal GOAT
Copa do Brasil sub-20 (oitavas)
Atlético-MG sub-20 x Flamengo sub-20 — 17h — Sportv
Copa do Uruguai (final)
Peñarol x Plaza Colonia — 20h30 — Disney+
Copa do Caribe
Plaza Amador x Sporting San Miguelito — 20h45 — Disney+
Mount Pleasant x Defence Force — 21h — Disney+
Copa Centro-Americana
Xelaju x Real España — 23h — Disney+
