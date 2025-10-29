menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (29/10/2025)

Veja os jogos televisionados desta quarta-feira (29)

29/10/2025
06:00
Sossa disputa a bola com Carrascal em Flamengo x Racing pela Libertadores (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
imagem cameraSossa disputa a bola com Carrascal em Flamengo x Racing pela Libertadores (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (29), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da semifinal da Libertadores e copas nacionais pela Europa, entre outros.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 29 de outubro de 2025)

Libertadores (semifinais)

Racing x Flamengo — 21h30 — Globo, ge tv e Paramount+

MLS (playoffs)

Los Angeles FC x Austin — 23h30 — Apple TV

Brasileirão

Fluminense x Ceará — 19h — Premiere

Copa da Liga Inglesa (quarta fase)

Liverpool x Crystal Palace — 16h45 — ESPN e Disney+
Arsenal x Brighton — 16h45 — ESPN 4 e Disney+
Swansea x Manchester City — 16h45 — Disney+
Wolverhampton x Chelsea — 16h45 — Disney+
Newcastle x Tottenham — 17h — Disney+

Jogos de hoje: Liverpool e Crystal Palace se enfrentam pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Campeonato Francês

Lorient x PSG — 15h — CazéTV
Olympique de Marseille x Angers — 17h05 — CazéTV

Campeonato Italiano

Juventus x Udinese — 14h30 — Xsports e Disney+
Roma x Parma — 14h30 — ESPN 4 e Disney+
Como x Hellas Verona — 14h30 — Disney+
Inter de Milão x Fiorentina — 16h45 — ESPN 3 e Disney+
Bologna x Torino — 16h45 — Xsports e Disney+
Genoa x Cremonese — 16h45 — Disney+

Mundial Feminino sub-17 (oitavas)

Espanha (F) sub-17 x França (F) sub-17 — 12h30 — CazéTV e FIFA+
México (F) sub-17 x Paraguai (F) sub-17 — 12h30 — FIFA+
Canadá (F) sub-17 x Zâmbia (F) sub-17 — 16h — FIFA+
Japão (F) sub-17 x Colômbia (F) sub-17 — 16h — FIFA+

Copa da Ucrânia (oitavas)

Dínamo de Kiev x Shakhtar Donetsk — 13h — Canal GOAT

Copa da Alemanha (32 avos)

Paderborn x Bayer Leverkusen — 14h — Disney+
Mainz x Stuttgart — 14h — Disney+
Colônia x Bayern de Munique — 16h45 — Disney+
Fortuna Düsseldorf x Freiburg — 16h45 — Disney+

Campeonato Eslovaco

Komarno x Slovan Bratislava — 14h — TV Green e OneFootball
Spartak Trnava x Kosice — 14h — OneFootball

Campeonato Egípcio

Petrojet x Al Ahly — 14h — Link Sport Club Podcast

Campeonato Norueguês

Brann x Bodo/Glimt — 15h — Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Rosenborg x Sandefjord — 17h — TV Green e OneFootball

Copa do Rei da Espanha (primeira fase)

Las Garres x Elche — 15h — Disney+
Sant Jordi x Osasuna — 15h — Disney+
Atletic Sant Just x Mallorca — 16h — Disney+
Ciudad Lucena x Villarreal — 17h — Disney+
Yuncos x Rayo Vallecano — 17h — Disney+

Campeonato Paulista Feminino

Ferroviária (F) x Realidade Jovem (F) — 16h — Paulistão (YouTube)

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Spezia x Padova — 16h30 — OneFootball
Mantova x Catanzaro — 16h30 — OneFootball

Campeonato Escocês

Hibernian x Rangers — 16h45 — Canal GOAT

Copa do Brasil sub-20 (oitavas)

Atlético-MG sub-20 x Flamengo sub-20 — 17h — Sportv

Copa do Uruguai (final)

Peñarol x Plaza Colonia — 20h30 — Disney+

Copa do Caribe

Plaza Amador x Sporting San Miguelito — 20h45 — Disney+
Mount Pleasant x Defence Force — 21h — Disney+

Copa Centro-Americana

Xelaju x Real España — 23h — Disney+

