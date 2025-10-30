Argentina tem o maior torneio de futebol do mundo, com 332 times

Você já ouviu falar do Atlético Carlos Casares? Ou do Unión Maimará? Ou do Deportivo Pampa Blanca? Não precisa se preocupar. Até hoje, nós do Lance! também não. Não até descobri que começou em 19 de outubro a divisão mais baixa dos campeonatos organizados pela AFA. É uma competição que faz da Argentina o país com o maior torneio de futebol do mundo, com 332 times. Vamos te contar um pouco o que é o Torneo Regional Amateur.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pelo número de equipes, a fórmula de disputa envolve grupos e regiões. Do começo à etapa final, alguns elencos podem viajar até 4.000km. Quatro times sobem para o Torneio Federal A.

continua após a publicidade

O maior torneio de futebol do mundo

De la Quiaca, em Jujuy, ao Norte, a Ushuaia, na Terra do Fogo, ao Sul. De Bernardo de Irigoyen, a cidade mais a Leste, a Mendoza, a mais a Oeste. Os 332 times que participam do Torneo Regional Amateur vêm de todos os lados com um só objetivo, conseguir o acesso ao Federal A, e, com isso, sonhar com a Primera C, a quarta divisão do futebol argentino.

E, para isso, os clubes enfrentarão uma verdadeira maratona que forma aquele que é considerado o maior torneio de futebol do mundo. Os números são superlativos. Afinal, não é toda competição que conta com 13 mil jogadores, 3 mil profissionais de comissão técnico e envolvem 500 árbitros por rodada.

continua após a publicidade

Como surgiu esse torneio

O campeonato nasceu da fusão dos torneios Federal B e Federal C, também organizados pela AFA, com a participação de clubes indiretamente filhados à federação máxima do futebol argentino. Os dois campeonatos deixaram de ser disputados em 2014, mas o Torneo Regional Amateur só teve sua primeira edição em 2019.

Desde então, a fórmula continua a mesma. O campeonato é dividido em 91 grupos formados dentro de oito regiões. Os jogos dentro das chaves, que podem ter três ou quatro equipes, são disputados em ida e volta, seguido de fases eliminatórias dentro de cada região. Os vencedores vão para a segunda fase, envolvendo os classificados de cada área.

Novamente no sistema ida e volta, serão quatro confrontos, que definirão os clubes que subirão para a Federal A de 2026.

Atlético Palmira e Gutiérrez Sport Club se enfrentam no José Castro (Foto: Divulgação/ Jogo do Torneo Regional Amateur)

São essas as regiões, o número de times e de chaves:

Bonaerense Pampeana Norte (50 times, 14 chaves)

Bonaerense Pampeana Sur (33 times, 9 chaves)

Centro (65 times, 17 chaves)

Litoral Norte (35 times, 10 chaves)

Litoral Sur (36 times, 10 chaves)

Cuyo (35 times, 10 chaves)

Patagonia (43 times, 11 chaves)

Norte (35 times, 10 chaves)

Torneo Regional Amateur (Foto: Divulgação/ Jogo do Torneo Regional Amateur)

Pelo menos um jogador atuou no Brasil

Apesar da idade, Matías Roskopf pode ser considerado um andarilho do futebol. Aos 27 anos, esse centroavante nascido na cidade de Paraná, na Argentina, já jogou no Uruguai, México, Romênia, Chipre e no Brasil. Cria da base do Colón, mas profissionalizado no Boca Juniors em 2018, o atacante disputou o Campeonato Carioca deste ano pelo Maricá.

O atleta argentino participou de três partidas pelo Tsunami Metropolitano. Estreou no empate em 1 a 1 com o Fluminense. Depois, esteve em campo nas vitórias por 1 a 0 sobre o Madureira e 2 a 1 sobre o Volta Redonda. Jogou por 194 minutos e não marcou nenhum gol. Agora, defende o San Justino, que está na região Litoral Sul.

Matías Roskopf enfrentando o Fluminense pelo Maricá (Foto: Divulgação/ Fluminense FC)

Mais curiosidades do maior torneio do mundo

Entre os 332 clubes que disputam o maior torneio do mundo alguns têm passado importante. O Deportivo Mandiyú, de Corrientes, por exemplo, teve ninguém menos que Don Diego Maradona, o D10s, que compela 65 anos nesta quarta-feira (30), como técnico. No mesmo ano, seu goleiro foi Sergio Goycochea, vice-campeão do mundo de 1990 ao lado do 10. Naquele 1994, a equipe foi campeã da B e jogou a primeira divisão em 1995.

Outro com história é o Desamparados de San Juan, que disputou o Torneo Nacional, primeira divisão entre os anos de 1965 e 1985. Ele subiu e desceu diversar vezes, mas participou da Série A em 1971, 1981, 1982 e 1985 com vitórias ante Indepeniente, Racing, Huracán, Colón, Lanúns e Gimnasia.