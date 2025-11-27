LIMA (PER) — Lima vive clima de mobilização total às vésperas da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, marcada para o próximo sábado (29). A capital peruana recebe grande fluxo de turistas dos dois clubes, registra impacto direto na logística por causa do trânsito intenso e concentra ações de segurança que têm evitado confrontos generalizados entre torcedores.

O trânsito da cidade é um dos pontos que mais chamam atenção de quem chegou para a decisão. O fluxo lento se repete em praticamente todas as regiões, e o uso da busina é prática constante. A circulação reduzida interfere na logística de deslocamento de delegações, imprensa e torcedores, exigindo planejamento especial nos dias que antecedem a partida.

Trânsito em Lima é problema na semana da final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

No campo social, Lima passa por dias de normalidade. Apesar do histórico recente de tensões políticas no país, não há registros de protestos, confrontos com a polícia ou crises visíveis nas ruas. A rotina segue sem alterações e o foco da cidade está voltado para a final.

A mobilização para o jogo é percebida em diferentes regiões da capital. Há cartazes espalhados por vias principais, adesivos e painéis alusivos ao torneio, além de pontos turísticos com fluxo maior de visitantes. A cidade vive a final de maneira ampla, em contraste com outros eventos internacionais em que o entorno permaneceu paralelo às competições.

Placa de patrocinadora do Flamengo em Lima na semana da final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Com a chegada contínua de aviões lotados vindos do Brasil, restaurantes, mercados e áreas comerciais registram alta movimentação. A gastronomia local, um dos principais atrativos turísticos da capital peruana, tem sido ponto de interesse dos visitantes. Há grande variedade de pratos típicos espalhados pela cidade, aproveitados pela torcida no intervalo entre passeios e programação do jogo.

No que diz respeito à segurança, as torcidas de Flamengo e Palmeiras têm circulado de maneira separada em Lima. A polícia local organizou ações para evitar cruzamentos entre grandes grupos, o que tem reduzido risco de confronto. Os episódios registrados até agora são isolados, envolvendo pequenos grupos e sem maiores consequências.

Com a cidade totalmente envolvida na decisão, o cenário é de expectativa alta para o duelo que definirá o campeão da Libertadores 2025. A movimentação segue intensa e deve aumentar conforme a chegada de mais torcedores até o fim da semana.

