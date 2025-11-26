Palmeiras chega a Lima com elenco completo e festa da torcida
A delegação foi recepcionada por dezenas de torcedores
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras já está em Lima para disputar a final da Copa Libertadores. A delegação chegou no fim da tarde desta quarta-feira ( 26) e foi recepcionada por dezenas de torcedores no bairro de San Isidro, local onde o time está hospedado.
Por causa da sequência intensa de partidas nesta reta decisiva da temporada, o clube decidiu não voltar para São Paulo. Depois da derrota para o Grêmio, pelo Brasileirão, o elenco embarcou diretamente de Porto Alegre para o Peru, foco total na disputa do título continental.
Palmeiras em Lima para a decisão da Libertadores!— Lance! Palmeiras (@lance_palmeiras) November 26, 2025
🎥 @_vitorpalhares pic.twitter.com/evrnTCPllE
Sob o comando de Abel Ferreira, o grupo realizará dois treinos no estádio do Alianza Lima, nos dias 27 e 28, como preparação final antes do duelo contra o Flamengo, valendo o tetracampeonato da América.
Com o revés por 3 a 2 no Sul, o Palmeiras praticamente saiu da briga pelo título brasileiro e vê na Libertadores a principal oportunidade de terminar o ano com uma conquista.
Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Lesionados em Lima
O goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho viajaram junto com o restante do elenco para Lima, onde será disputada a final da Libertadores 2025
Mesmo presentes no ambiente da equipe, os três seguem fora dos planos de Abel Ferreira para o confronto de sábado, 29 de novembro. Weverton, inclusive, está usando uma tala na mão enquanto se recupera.
Além dos machucados, todos os jogadores do profissional - incluindo os garotos da base que estavam começando a serem relacionados -, viajaram com o elenco.
Veja abaixo os relacionados:
- Goleiros: Carlos Miguel, Marcelo Lomba, Aranha e Weverton
- Laterais: Piquerez, Jefté, Khellven e Giay
- Zagueiros: Micael, Benedetti, Murilo, Gómez e Fuchs
- Meias: Andreas Pereira, Allan, Aníbal Moreno, Veiga, Emiliano Martínez, Felipe Anderson, Mauricio e Lucas Evangelista
- Atacantes: Sosa, Facundo Torres, Flaco López, Vitor Roque, Luighi e Paulinho
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias