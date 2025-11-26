Palmeiras chega a Lima com elenco completo e festa da torcida

O Palmeiras já está em Lima para disputar a final da Copa Libertadores. A delegação chegou no fim da tarde desta quarta-feira ( 26) e foi recepcionada por dezenas de torcedores no bairro de San Isidro, local onde o time está hospedado.

Por causa da sequência intensa de partidas nesta reta decisiva da temporada, o clube decidiu não voltar para São Paulo. Depois da derrota para o Grêmio, pelo Brasileirão, o elenco embarcou diretamente de Porto Alegre para o Peru, foco total na disputa do título continental.

Palmeiras em Lima para a decisão da Libertadores!



Sob o comando de Abel Ferreira, o grupo realizará dois treinos no estádio do Alianza Lima, nos dias 27 e 28, como preparação final antes do duelo contra o Flamengo, valendo o tetracampeonato da América.

Com o revés por 3 a 2 no Sul, o Palmeiras praticamente saiu da briga pelo título brasileiro e vê na Libertadores a principal oportunidade de terminar o ano com uma conquista.

Lesionados em Lima

O goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho viajaram junto com o restante do elenco para Lima, onde será disputada a final da Libertadores 2025

Mesmo presentes no ambiente da equipe, os três seguem fora dos planos de Abel Ferreira para o confronto de sábado, 29 de novembro. Weverton, inclusive, está usando uma tala na mão enquanto se recupera.

Além dos machucados, todos os jogadores do profissional - incluindo os garotos da base que estavam começando a serem relacionados -, viajaram com o elenco.

Veja abaixo os relacionados:

Goleiros: Carlos Miguel, Marcelo Lomba, Aranha e Weverton Laterais: Piquerez, Jefté, Khellven e Giay Zagueiros: Micael, Benedetti, Murilo, Gómez e Fuchs Meias: Andreas Pereira, Allan, Aníbal Moreno, Veiga, Emiliano Martínez, Felipe Anderson, Mauricio e Lucas Evangelista Atacantes: Sosa, Facundo Torres, Flaco López, Vitor Roque, Luighi e Paulinho