LIMA (PER) - Os torcedores do Flamengo já estão chegando em Lima, no Peru, para a grande decisão da Libertadores. Um deles é Ricardo Paim, de Riachão de Jacuípe, na Bahia, que espera repetir o final de 2019 na decisão do próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), quando o Rubro-Negro encara o Palmeiras.

Em entrevista ao Lance!, Ricardo, de 43 anos, relembrou como foi a conquista em 2019 diante do River Plate. Além disso, demonstrou muita confiança pelo título neste sábado.

— O dia já começou com muita ansiedade. Quando cheguei ao estádio e retiveram minha bandeira, bateu uma frustração. Parece bobo para quem não vive, mas para o torcedor é aquilo faz parte do nosso ritual. Tomar aquele gol cedo foi um banho de água fria. Só que o flamenguista é forjado no sofrimento e sabe esperar o momento certo de comemorar. Nossa história tem vários gols nos últimos minutos, e a gente não desiste nunca. Em Lima, foi assim: no fim, tudo virou. Ver a bola do Gabigol entrando duas vezes e a arquibancada explodindo… ali, todo o nervosismo virou alegria. Foi um dos dias mais marcantes da minha vida — iniciou o advogado.

— O flamenguista é, por natureza, muito otimista, e eu não fujo disso. Estou superconfiante. Acredito que a gente vai trazer a taça. Tem uma coisa que pesa a favor: a única final da Libertadores 'moderna' que eu não participei foi justamente a que o Flamengo perdeu para o Palmeiras. Nas finais em que eu estive no estádio, eu estou invicto. Eu levo essa confiança comigo para Lima, pra buscar o tetra inédito para um time brasileiro. É fé na nossa história, na força da camisa e na capacidade desse elenco de decidir - completou.

Ricardo Paim, torcedor do Flamengo, na final da Libertadores e 2019, em Lima (Foto: Reprodução)

Reação ao saber que o Flamengo voltaria a uma final de Libertadores em Lima

Assim como muitos torcedores do Flamengo, Ricardo quer viver a mesma sensação de seis anos atrás. Ele detalhou como foi a sensação ao descobrir que o Rubro-Negro voltaria para Lima.

— Desde que confirmaram a final em Lima, eu fiquei com aquela expectativa boa de reviver tudo, mas de um jeito mais tranquilo, sem tantas surpresas e sem a angústia de 2019. Lima é especial pra gente, e voltar lá traz memórias fortes, só que agora eu quero viver esse momento com calma, controlar a ansiedade e deixar a emoção no lugar certo. É sobre transformar o que foi épico em 2019 em confiança e foco para decidir de novo - detalhou o rubro-negro.

— Lima foi excepcional no todo. Os encontros nas praças e nos bares foram momentos que guardo com carinho. O Larcomar, com aquela vista incrível, virou quase um cartão postal da nossa memória. Teve também aquela sensação única de já ter ganho a Libertadores e, em seguida, assistir à confirmação do Brasileiro, mesmo sem o time estar em campo, foi alegria em dose dupla. Levo comigo a educação e a gentileza do povo peruano, sempre muito solícito, e a comida, que é excelente. São muitas lembranças boas de Lima - complementou.

Quem pode ser o herói do título?

Para Ricardo Paim, Arrascaeta tem tudo para ser o grande herói do título em 2025. Entretanto, ele chamou a atenção para o aspecto coletivo da equipe.

— Se eu tivesse que falar só um nome, o que já é injusto, eu citaria o De Arrascaeta. Pela temporada, pelos passes, pelos gols decisivos. Mas, sinceramente, eu acho que o grande nome é a força do nosso elenco e do nosso treinador, que muita gente chama de 'estagiário', mas vem se provando vitorioso como foi quando jogador. Final se ganha com coletivo, com organização e com todo mundo comprando a ideia. Então o protagonista é o grupo - analisou.

Arrascaeta jogador do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF/GazetaPress)

