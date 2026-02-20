Conheça Eduardo Domínguez, novo técnico do Atlético-MG: Números e títulos da carreira

Eduardo Domínguez será o novo treinador do Atlético. O técnico argentino de 47 anos assume o comando da equipe após a saída de seu compatriota Jorge Sampaoli, que foi demitido na última semana.

Domínguez construiu uma carreira sólida no futebol primeiro como jogador e depois como treinador. Como zagueiro, atuou por clubes tradicionais de seu país, como Vélez Sarsfield, Racing e Independiente, além de passagens por equipes na Colômbia e nos Estados Unidos. Após encerrar a carreira nos gramados em 2015, já começou a dar sinais de seu potencial como técnico.

Sua trajetória como treinador começou no Huracán, clube em que encerrou a carreira como atleta, dando os primeiros passos na função técnica em 2015. Depois, dirigiu o Colón e o Nacional do Uruguai. Mas foi no Colón em sua segunda passagem onde viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Em 2021, conduziu a equipe ao título da Copa da Liga Argentina, o primeiro troféu nacional da história do clube, um feito que ficou conhecido como o "Milagre de Colón".

Depois teve uma breve passagem pelo Independiente, antes de assumir o comando do Estudiantes em 2023. No time de La Plata, o técnico consolidou um ciclo de sucesso com várias conquistas: levantou a Copa Argentina em 2023, a Copa da Liga Argentina em 2024, o Troféu dos Campeões em 2024 e 2025, e o título do Clausura em 2025, além de uma participação de destaque na Copa Libertadores da América de 2025, na qual o clube chegou às quartas de final sendo eliminado nos pênaltis para o Flamengo.

Números e títulos na carreira de Domínguez, novo técnico do Atlético

Estudiantes de La Plata – 163 jogos, 74 vitórias, 44 empates, 45 derrotas

Independiente – 29 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 10 derrotas

Colón (2020–2021) – 56 jogos, 28 vitórias, 12 empates, 16 derrotas

Club Nacional – 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas

Colón (2017–2018) – 65 jogos, 28 vitórias, 19 empates, 18 derrotas

Huracán – 50 jogos, 17 vitórias, 20 empates, 13 derrotas

Títulos: 2019: Supercopa Uruguaia - Nacional

2021: Copa da Liga Argentina - Colón

2023: Copa Argentina - Estudiantes

2024: Copa da Liga Argentina e Troféu de Campeões - Estudiantes

2025: Campeonato Argentino e Troféu de Campeões - Estudiantes