Fator casa é aliado do Palmeiras no mata-mata do Paulistão; veja números

O Palmeiras está prestes a entrar em campo para disputar sua "primeira decisão" de 2026. Isso porque no sábado (21) enfrentará o Capivariano, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Paulistão. O jogo é único e definirá que vai avançar à próxima fase, portanto, o fato casa pode ser um grande aliado do Verdão neste confronto.

continua após a publicidade

➡️ Abel fará mudanças no time do Palmeiras para as quartas do Paulistão; veja provável escalação

O Verdão está invicto há 19 jogos como mandante, contando Allianz Parque e Arena Barueri, e são 14 vitórias e cinco empates desde agosto de 2025, marca que não era atingida desde o período entre julho de 2022 e junho de 2023, quando obteve 33 partidas de invencibilidade em casa, com 26 vitórias e sete empates.

Esta, aliás, é a 16ª vez seguida que o Palmeiras chega às quartas de final do Estadual. Caso garanta a vaga no final de semana, será o 13º ano consecutivo nesta fase. Campeão em 2020, 2022, 2023 e 2024, o Alviverde foi vice em 2015, 2018, 2021 e 2025 e semifinalista em 2014, 2016, 2017 e 2019. Foi semifinalista também em 2011 e ainda avançou ao mata-mata em 2012 e 2013.

continua após a publicidade

Em busca da vaga, o técnico Abel Ferreira fará mudanças em relação ao time que entrou em campo pela última vez no Estadual, contra o Guarani, quando já estava classificado e entrou em campo com um time misto. Agora, vai com o que tem de melhor em suas mãos, inclusive, podendo promover a estreia do atacante Jhon Arias na partida.

O Verdão fez a segunda melhor campanha da primeira fase, com 16 pontos, cinco vitórias, um empate e duas derrotas.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan (Jhon Arias); Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória do Palmeiras nas quartas de final do Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.