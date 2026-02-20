Ninguém quer a camisa 9? Bruno Rodrigues explica escolha por número no Cruzeiro

Apesar de ter apresentado mais um atacante na última quinta-feira (19), o Cruzeiro segue sem um camisa 9 em seu elenco. Bruno Rodrigues, recém-contratado, optou por utilizar a camisa 20 nesta segunda passagem pela Raposa.

No primeiro capítulo do jogador pelo Cabuloso, ele usou a numeração tradicional dos centroavantes. Em sua apresentação, ele explicou a opção por usar outro número.

– Quero escrever uma nova história. Se Deus quiser, vai dar tudo certo com essa camisa nova – destacou Bruno Rodrigues.

Perguntado sobre onde prefere atuar, o atacante não deu grandes detalhes, mas ressaltou que Tite já está ciente de suas preferências.

– Tite falou comigo, sim, não vou dar detalhes para o Pouso Alegre não saber. Mas ele sabe onde gosto de jogar, vou deixar nas mãos dele, é uma decisão dele, o que achar melhor para o time – disse Bruno Rodrigues.

Bruno Rodrigues (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Eu me sinto bem onde me colocarem ali na frente. Estou à disposição, vou dar meu melhor, centroavante, ponta direita ou ponta esquerda. Estou aqui para ajudar o Cruzeiro – pontuou o atacante.

Bruno Rodrigues pode estrear pelo Cruzeiro

No dia de sua apresentação como jogador do Cruzeiro, Bruno Rodrigues teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está livre para estrear com a camisa celeste.

Segundo o regulamento da Federação Mineira de Futebol (FMF), a equipe celeste tinha até a sexta-feira (20) para regularizar a situação do atacante e poder contar com ele para a fase final do Campeonato Mineiro.

Sendo assim, com seu nome publicado no BID, Bruno Rodrigues pode voltar a disputar uma partida pelo Cruzeiro já neste sábado (21), contra o Pouso Alegre, às 18h30 (de Brasília).

