Diniz ganha primeira semana cheia para ajustar o Vasco antes de clássico contra Fluminense

O Vasco terá, pela primeira vez na temporada, uma semana cheia de treinamentos sob o comando de Fernando Diniz. O período sem jogos chega em momento decisivo: a equipe se prepara para enfrentar o Fluminense no clássico válido pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca.

Desde a estreia na temporada, Diniz ainda não havia contado com uma semana livre para trabalhar o elenco. O tempo maior para ajustes táticos e físicos surge em meio a um cenário de pressão. Apesar da classificação nos pênaltis diante do Volta Redonda, o desempenho da equipe não empolgou a torcida.

Até aqui, o Vasco soma 10 partidas na temporada, com três vitórias, quatro empates e três derrotas. Os triunfos ocorreram apenas contra adversários de menor expressão no estadual. Já no Campeonato Brasileiro Série A, o time ainda não venceu: são duas derrotas e um empate nas primeiras rodadas.

Problemas no meio-campo do Vasco

Como se não bastasse a pressão por resultados, a semana também trouxe baixas importantes. Na quarta-feira (18), o capitão e camisa 10, Philippe Coutinho, comunicou que pediu rescisão contratual e não defenderá mais o Cruz-Maltino, surpreendendo diretoria e torcedores.

Outra dúvida é o volante Thiago Mendes. O jogador sentiu dores no joelho, não participou do treino de quinta-feira (19) e pode desfalcar a equipe no clássico.

Fernando Diniz conversa com Nuno Moreira durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Diante das possíveis ausências, Diniz estuda alternativas. Johan Rojas aparece como favorito para assumir a vaga deixada por Coutinho. Caso Thiago Mendes não reúna condições de jogo, a disputa no meio-campo fica entre Tchê Tchê e Hugo Moura.

Com mais tempo para treinar e ajustar a equipe, Fernando Diniz busca dar uma resposta imediata dentro de campo. O clássico contra o Fluminense representa não apenas um passo rumo à final do Campeonato Carioca, mas também a oportunidade de reconectar o time com sua torcida em um momento delicado da temporada.

