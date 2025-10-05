São Paulo x Palmeiras: o que está em jogo para as equipes no clássico?

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (5) pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro no Morumbis. As equipes vivem momentos totalmente diferentes. Ou seja, o jogo terá pesos diferentes para Hernán Crespo e para Abel Ferreira.

continua após a publicidade

O que está em jogo para o São Paulo?

O São Paulo vê o clássico como chance de se reafirmar com a torcida. No último jogo no Morumbis, contra o Ceará, houve protestos contra a diretoria. Com apenas 12 mil presentes, foi o menor público dos últimos cinco anos; o estádio não registrava número tão baixo desde 2019.

A partida anterior do Tricolor foi a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, resultado que encerrou jejum de quatro jogos sem vencer e sem marcar. Ainda em sétimo no Brasileirão, o clássico é um passo para tentar, enfim, entrar no G6.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Com 38 pontos, o São Paulo está a dois do Bahia. Se vencer o Palmeiras, tem boa chance de ingressar no grupo dos seis primeiros e se aproximar ainda mais do objetivo.

O jogo também é relevante para a confiança do elenco e do ambiente. Superar o Palmeiras pode ajudar a trazer esta confiança novamente.

Em números, o retrospecto também pesa. Em números gerais, a dominância no estádio é do São Paulo. De acordo com números do Sofascore, em 132 jogos entre São Paulo e Palmeiras no Morumbis, o Tricolor somou 53 vitórias. O clássico terminou empatado 49 vezes e o Palmeiras venceu 29. Nos gols, são 179 marcados pelo São Paulo e 131 pelo Palmeiras.

continua após a publicidade

Mesmo com o retrospecto favorável, o São Paulo não vence o Palmeiras em casa desde 2023. O jogo, em questão, terminou em 1 a 0, válido pela ida da Copa do Brasil daquela temporada. Mais tarde, o Tricolor seria campeão.

Nesta temporada, as equipes ainda não se enfrentaram no Morumbis. Ou seja, o jogo deste domingo (5) terá, ainda, este peso. A partida também será marcada pelo reencontro de Abel Ferreira com Hernán Crespo.

➡️Clássico no Morumbis: como está o retrospecto de São Paulo x Palmeiras

São Paulo encerrou um jejum de quatro jogos sem vencer contra o Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

O que está em jogo para o Palmeiras?

O clássico contra o São Paulo é de extrema importância para o Palmeiras, já que pode colocar o Verdão definitivamente na liderança do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória no Morumbis e de um tropeço do Flamengo diante do Bahia, fora de casa, a equipe alviverde assumiria a ponta da tabela. Apesar de empatar em número de pontos, o time paulista levaria vantagem por ter uma vitória a mais que os cariocas.

Com 52 pontos em 24 rodadas, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 16 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O time soma 39 gols marcados e 19 sofridos, alcançando aproveitamento de 72% na competição.

O Verdão chega motivado após a vitória convincente por 3 a 0 sobre o Vasco, em partida que teve grande atuação de Vitor Roque e Flaco López.

Apesar do bom momento, o time de Abel Ferreira ainda busca recuperar os pontos perdidos como visitante, já que o último jogo fora de casa terminou em derrota por 1 a 0 para o Bahia.