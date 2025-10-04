O Palmeiras finalizou a preparação para o clássico contra o São Paulo, marcado para este domingo (5), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã deste sábado (4), na Academia de Futebol, o elenco realizou o último treino antes do duelo.

continua após a publicidade

Após a exibição de um vídeo preparado pela comissão técnica de Abel Ferreira, os jogadores foram a campo e, após a ativação física, realizaram um trabalho técnico e tático com dinâmicas específicas. Na sequência, participaram de um recreativo e, por fim, alguns atletas aprimoraram bolas aéreas, finalizações e cobranças de faltas e pênaltis.

Entre os desfalques, o volante Lucas Evangelista iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance após passar por cirurgia na coxa direita para correção de uma lesão tendínea sofrida diante do Bahia. O jogador não deve mais atuar nesta temporada.

continua após a publicidade

O lateral-direito Khellven também permaneceu na parte interna do centro de excelência, em recuperação de um trauma no pé direito sofrido na partida contra o River Plate-ARG. Fora das últimas partidas, ele segue como baixa, e Agustín Giay deve continuar entre os titulares.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com isso, a provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

Vitor Roque, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Como chega o Palmeiras?

Com 52 pontos em 24 rodadas, o Palmeiras aparece na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O time soma 16 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com 39 gols marcados e 19 sofridos, alcançando aproveitamento de 72% na competição. Caso vença o São Paulo e o Flamengo tropece diante do Bahia, fora de casa, a equipe alviverde pode assumir a liderança.

O Verdão, inclusive, chega motivado após a vitória convincente 3 a 0 sobre o Vasco, em duelo que teve grande atuação de Vitor Roque e Flaco López. Apesar do bom momento, o time de Abel Ferreira ainda busca recuperar os pontos perdidos como visitante, já que o último jogo fora de casa terminou em derrota para o Bahia 1 a 0.