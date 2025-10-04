Galoppo atinge meta de jogos no River Plate e deve render valor ao São Paulo

Giuliano Galoppo bateu a meta de jogos que ativaria a cláusula para ser adquirido em definitivo pelo River Plate. O jogador, que estava emprestado pelo São Paulo, precisava atuar em, pelo menos, 50% dos jogos da equipe com mais de 45 minutos em campo.

Em 2025, Giuliano Galoppo participou de 28 partidas pelo River Plate, sendo titular em 20 delas. O clube já disputou 46 jogos na temporada e ainda tem mais seis pela frente. Em 23 ocasiões, o meia atuou por mais de 45 minutos. Visto como uma das peças centrais do time, foi decisivo em campanhas como a da Libertadores e do Campeonato Argentino.

Com a meta, o São Paulo deve receber cerca de US$ 4 milhões (R$ 21,6 milhões na cotação atual), valor fixado em contrato. Isso corresponde à aquisição de 60% dos direitos econômicos de Galoppo. O time do Morumbis fica com 40%.

Essa receita ajudará diretamente no pagamento por Enzo Díaz. O lateral, cedido pelo próprio River e já integrado ao São Paulo, também atingiu a meta estipulada em contrato e foi adquirido em definitivo por 2 milhões de dólares.

Com isso, o São Paulo tem como estratégia abater parte do valor de Enzo Díaz com o valor recebido por Galoppo e ainda ter como lucro cerca de 2 milhões de dólares.

Galoppo no River Plate

Aos 25 anos, o argentino já havia defendido o River Plate no início da carreira e agora vive uma nova fase no clube. Ele assinou contrato de empréstimo até 31 de dezembro. O cenário reforça as chances de uma compra em definitivo.

O meio-campista chegou ao Tricolor em 2022 após se destacar pelo Banfield (ARG). Pelo time são-paulino, no total, o atleta disputou 60 partidas, marcou dez gols e deu quatro assistências. No São Paulo, Galoppo foi campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024.