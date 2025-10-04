São Paulo x Palmeiras terá árbitro envolvido em polêmica recente; veja escala

A CBF definiu a escala completa de arbitragem para o clássico entre São Paulo e Palmeiras que acontece neste domingo (5) no estádio do Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. No apito, estará Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina.

Os assistentes serão Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS). No VAR, o paulista Ilbert Estevam da Silva quem comanda também.

Ramon Abatti Abel se envolveu em polêmica recente

Na última rodada do Brasileiro, Ramon Abatti Abel protagonizou uma polêmica no jogo entre Cruzeiro e Flamengo.

O Rubro-Negro criticou atitudes do árbitro e a condução da partida no Maracanã. Em coletiva, Filipe Luís se manifestou sobre o tema, e Léo Ortiz também comentou após o jogo. Do outro lado, o Cruzeiro igualmente desaprovou as decisões e demonstrou incômodo durante a partida.

- É muito chato falar de arbitragem, até peço desculpas. Incomoda a mudança de critério de um árbitro para o outro. Isso é o mais prejudicial. O Cruzeiro também ficou incomodado. Quando as duas equipes estão incomodadas, é complicado. Não é bom a gente ficar se expondo com isso. Um momento ou outro a gente vai jogar com esse mesmo árbitro. Temos que pensar numa maneira única de apitar dos árbitros, ter um padrão - disse.

- Quando você incomoda as duas equipes pela maneira com que você apita o jogo é sempre muito complicado - completou o jogador.

Ramon Abatti Abel no apito do clássico (Foto: Paul Ellis/AFP)

São Paulo x Palmeiras: equipes se enfrentam em último Choque-Rei do ano

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (5), às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no estádio do Morumbis.

As equipes vivem momentos distintos. O São Paulo chegou a ficar quatro jogos sem vencer, incluindo os duelos que culminaram na eliminação na Copa Libertadores, e encerrou o jejum contra o Fortaleza, com vitória por 2 a 0 na última rodada. Na tabela, ocupa a sétima colocação.

O Palmeiras, por sua vez, é vice-líder, com dois jogos a menos que o rival, e vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Vasco.