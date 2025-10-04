Clássico no Morumbis: como está o retrospecto de São Paulo x Palmeiras

São Paulo e Palmeiras se encontram no Morumbis neste domingo, dia 5, às 16h. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, as duas equipes se enfrentam em um clássico que costuma ser marcado por muitas polêmicas, histórias e uma crescente cada vez maior da rivalidade dos dois.

Em números gerais, a dominância no estádio é do São Paulo. De acordo com números do Sofascore, em 132 jogos entre São Paulo e Palmeiras no Morumbis, o Tricolor somou 53 vitórias. O clássico terminou empatado 49 vezes e o Palmeiras venceu 29. Nos gols, são 179 marcados pelo São Paulo e 131 pelo Palmeiras.

Nesta temporada, as equipes ainda não se enfrentaram no Morumbis. Ou seja, o jogo deste domingo (5) terá, ainda, este peso. A partida também será marcada pelo reencontro de Abel Ferreira com Hernán Crespo.

Mesmo com o retrospecto favorável, o São Paulo não vence o Palmeiras em casa desde 2023. O jogo, em questão, terminou em 1 a 0, válido pela ida da Copa do Brasil daquela temporada. Mais tarde, o Tricolor seria campeão.

Abel e Crespo irão se reencontrar no domingo (Montagem LANCE!)

Crespo e Abel Ferreira

O clássico também marcará o reencontro de Hernán Crespo e Abel Ferreira no retorno do argentino ao clube.

Foram seis confrontos: duas vitórias do São Paulo, dois empates e uma vitória do Palmeiras. Este triunfo alviverde ocorreu nas quartas de final da Libertadores de 2021, quando o Palmeiras superou o Tricolor por 3 a 0 e eliminou a equipe.

Outra decisão também teve protagonismo dos dois técnicos: o Paulistão daquele mesmo ano. Nessa competição, Crespo ergueu a taça após final contra o Palmeiras, encerrando a seca de títulos do clube do Morumbis.