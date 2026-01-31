O primeiro tempo do clássico entre São Paulo e Santos, na noite deste sábado (31), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, foi tenso e repleto de reclamações envolvendo a arbitragem. Prova disso foi o discurso de jogadores dos dois times em relação à forma como o árbitro João Vitor Gobi conduziu o início do duelo.

- A árbitro pela segunda partida consecutiva que apita jogo nosso, falta com respeito com nossos atletas. Ele xingou nosso lateral, o Lira, mandou para aquele lugar e depois quer exigir respeito. Alguma atitude tem que ser tomada. Quando reclamamos e xingamos o árbitro, somos punidos, quero ver o que vai acontecer com ele. Alguém tem que tomar uma posição e analisar como esta sendo a conduta dele dentro de campo - reclamou o volante Zé Rafael, do Santos.

Do lado Tricolor, não foi diferente. O zagueiro Sabino afirmou que, apesar de não gostar de entrar no assunto arbitragem, os árbitros brasileiros "forçam uma polêmica". Assim como Zé Rafael, o beque também relatou a falta de respeito dentro de campo e xingamentos.

- É inacreditável como os árbitros brasileiros forçam para ter polêmica. Não sou um cara de falar de arbitragem, nunca me viram falar de arbitragem. Só que assim, eles pedem respeito, só que não respeitam. Já havia tido um acontecimento contra o Corinthians, em que ele desrespeitou o Alan [Franco], e agora xingou o lateral esquerdo do Santos, mandou ele tomar naquele lugar - disse Sabino.

- É inacreditável que eles pedem respeito e não respeitam. Concordo que nós jogadores, muitas vezes, somos muito chatos, ficamos atrapalhando o jogo, mas se ele quer respeito, quer acabar com isso, que ele respeite. A forma que ele conduziu esse episódio é totalmente uma falta de respeito com nós jogadores e principalmente com eles, já que eles pedem respeito - continou o zagueiro do São Paulo.

No primeiro tempo, Enzo Díaz e Sabino foram amarelados pelo lado são-paulino, enquanto Gabriel Menino, Miguelito e Rony receberam pelo Peixe. O primeiro, inclusive, acabou expulso por cometer duas faltas perigosas. O jogo vai para o segundo tempo empatado por zero a zero.

São Paulo recebe o Santos em clássico pelo Campeonato Paulista, no Morumbis.








