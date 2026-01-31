Web reage a expulsão de jogador do Santos com 35 minutos: 'Já estava difícil'
Atleta recebeu cartões aos 18 minutos e 36
- Matéria
- Mais Notícias
Titular na partida contra o São Paulo, no Morumbis, Gabriel Menino recebeu dois amarelos no primeiro tempo e foi expulso. Adverdito uma vez por má conduta, o jogador do Santos impediu um contra-ataque do Tricolor minutos depois, resultando no segundo cartão e desfalcando o Peixe.
Crespo escala São Paulo para encarar o Santos; Calleri começa no banco
São Paulo
Brasileirão: Santos inicia venda de ingressos para duelo contra o São Paulo na Vila Belmiro
Santos
Com Rony, Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o São Paulo
Santos
📲 AO VIVO: São Paulo e Santos se enfrentam no Morumbis pelo Paulistão
Confira a reação da web com a expulsão do atleta:
Primeiro cartão
Depois de Zé Ivaldo cometer falta em Gonzalo Tapia, do São Paulo, Gabriel Menino chutou a bola em cima do atacante tricolor. Vale ressaltar que o jogo já estava paralisado. Depois de pequena confusão, o árbitro mostrou o cartão amarelo para Menino pela primeira vez.
Segundo cartão
Minutos depois da primeira advertência, o São Paulo saiu jogando com Rafael. Construindo a jogada com o resto da equipe, a bola acabou nos pés de Marcos Antônio, que puxou para fora e ensaiou um cruzamento próximo à área, mas foi interrompido pelo jogador santista, que veio por trás e acertou os pés do meio-campista são paulino. Depois de muita reclamação, Menino seguiu ao vestiário, visivelmente bravo. Antes de descer as escadas, chutou uma bola em direção a torcida tricolor.
Depois da expulsão, Vojvoda mudou o Peixe, colocando Zé Ivaldo no lugar de Rollheiser e Rony, que estreia com o alvinegro, no lugar de Miguelito.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
O primeiro tempo do Sansão terminou com uma grande vantagem tricolor em posse de bola e passes certos. Durante a primeira etapa, o São Paulo criou diversas oportunidades, chegando muito perto da meta de Gabriel Brazão. Enquanto isso, o Santos se defendeu e mal apresentou perigo nos primeiros 45 minutos.
- Matéria
- Mais Notícias