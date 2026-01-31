Crespo escala São Paulo para encarar o Santos; Calleri começa no banco
Clássico paulista é válido pela sexta rodada do Paulistão e São Paulo está escalado; veja quem joga
O São Paulo está pronto para encarar o Santos neste sábado (31), logo mais, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A três rodadas do fim da primeira fase, é ganhar ou ganhar, já que o time se encontra em uma situação delicada na tabela e, portanto, vai com força diante de sua torcida.
São Paulo
Santos
São Paulo
Em busca dos três pontos para deixar a incômoda 14ª posição - a primeira fora da zona de rebaixamento -, o técnico Hernán Crespo vai usar a mesma base do time que venceu o Flamengo no meio da semana, por 2 a 1, na estreia do Campeonato Brasileiro.
Durante o último treino antes do clássico, que inclusive foi aberto para a imprensa no início, o treinador não teve problemas em relação à escalação. O atacante Calleri, que ficou na parte interna do CT para trabalhos específicos, começa no banco, enquanto o meio-campista Danielzinho, que também fez atividades separadas, começa como titular.
Escalação do São Paulo para enfrentar o Santos:
Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Marcos Antonio, Bobadilla, Danielzinho e Enzo Diaz; Luciano e Tapia.
Situação do São Paulo no Paulistão
O Tricolor é o antepenúltimo colocado na tabela de classificação, ou seja, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ainda que tenha a mesma pontuação do Noroeste - quatro pontos -, que está na degola neste momento.
Uma derrota no clássico pode colocar o São Paulo em uma situação ainda mais arriscada, não somente sem se classificar, mas também com riscos reais de rebaixamento no Estadual. Por outro lado, um triunfo diante da torcida pode deixar os comandados de Hernán Crespo vivos na briga pela vaga na próxima fase, mas ainda não dependendo apenas de suas forças a duas rodadas do fim.
