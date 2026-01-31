menu hamburguer
Com novidades, Santos está pronto para enfrentar o São Paulo no Morumbis

Peixe busca a primeira vitória em clássicos nesta temporada.

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 31/01/2026
19:38
Gabriel Barbosa será titular no clássico contra o São Paulo. (Foto: Raphael Campos Do Prado/MOCHILA PRESS)
imagem cameraGabriel Barbosa será titular no clássico contra o São Paulo. (Foto: Raphael Campos Do Prado/MOCHILA PRESS)
O Santos enfrenta o São Paulo neste sábado (31), às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Ambas as equipes estão fora da zona de classificação para a próxima fase do Estadual e somam apenas uma vitória na temporada.

A principal novidade é o atacante Rony, anunciado na última sexta-feira (30), após assinar contrato de três anos com a equipe da Baixada Santista. Ele pertencia ao Atlético-MG e também acumula passagens por Remo, Náutico, Albirex Niigata, do Japão, Athletico-PR e Palmeiras. O jogador fica como opção no banco de reservas.

Gabriel Barbosa, que foi poupado na última partida, retorna ao ataque para jogar ao lado de Barreal e Rollheiser. Adonis Frías retorna para fazer dupla de zaga com Zé Ivaldo. Já o meio-campo será formado por João Schmidt, Gabriel Menino e Miguelito. A lateral-direita terá Igor Vinícius como titular.

Santos divulga a escalação para o duelo contra o São Paulo. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Lista de relacionados:

O Menino da Vila Rodrigo Falcão ganha uma oportunidade e fica no banco de reservas ao lado de Diógenes. Vini Lira e Mateus Xavier, do Sub-20, também seguem integrados ao elenco profissional. Lira será titular na lateral-esquerda pelo segundo jogo seguido. As ausências ficam por conta de Neymar, que está em fase final de uma recuperação após uma artroscopia no joelho esquerdo, além de Alexis Duarte, JR Chermount e Caballero, por opção técnica. Willian Arão fez recentemente uma cirurgia de cálculo renal e será baixa.

Neymar iniciou o processo de transição na última segunda-feira (29) e pode reforçar a equipe no clássico contra o Tricolor, na próxima quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Os ingressos já estão à venda no site do Sócio Rei.

Escalações:

SÃO PAULO: Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Marcos Antonio, Bobadilla, Danielzinho e Enzo Diaz; Luciano e Tapia (Técnico: Hernán Crespo)

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Miguelito; Rollheiser, Barreal e Gabriel Barbosa (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Ficha Técnica:

SÃO PAULO X SANTOS - 6ª rodada do Campeonato Paulista
📲Sábado, dia 31 de janeiro de 2026
📍Estádio: Morumbis (SP)
Horário: 20h30 (De Brasília)
📺Onde assistir: Cazé TV (YouTube), Record (TV aberta) e HBO Max (streaming).
🗣️Arbitragem: João Vitor Gobi
🚩Assistentes: Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa
📟 VAR: Adriano de Assis Miranda

