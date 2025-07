São Paulo terá reencontro inédito em clássico contra o Corinthians

O São Paulo terá o primeiro reencontro com Dorival Júnior após o técnico deixar o comando do time paulista. Agora, o treinador está no posto do Corinthians e verá sua ex-equipe pela primeira vez neste sábado, dia 19 de julho.

A partida acontece às 21h (de Brasília), no Morumbis. Dorival deixou o São Paulo em março de 2024. Na época, a saída do técnico foi justificada pelo convite para assumir o comando da Seleção Brasileira, algo que era visto como sonho pessoal do treinador. Com uma ótima relação com a torcida tricolor, o técnico assumiu um posto de idolatria por conta da campanha da Copa do Brasil em 2023, título inédito na história do time.

Neste ano, depois que Dorival deixou o cargo na Seleção Brasileiro, o seu nome passou a ser ventilado no São Paulo novamente. Com uma força por parte da torcida, na época, o Lance! apurou que mesmo que fosse um pedido da torcida quando Zubeldía já estava balançando no cargo, Dorival não recebeu nenhuma proposta.

Neste intervalo de tempo, o Corinthians surgiu na história. Em abril deste ano, Dorival Júnior assumiu o Timão pela primeira vez na carreira e ocupa o cargo que estava vago desde a saída de Ramón Díaz. O contrato é válido até dezembro de 2026.

Mas neste intervalo entre São Paulo, Seleção e Corinthians, Dorival Júnior ainda não encontrou o ex-time. O reencontro com o Morumbis, parte do elenco e com a torcida será neste sábado.

Dorival Júnior está no comando do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

São Paulo x Corinthians será clássico decisivo para ambos os lados

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado (19), às 21h (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O clássico entre São Paulo e Corinthians promete ser decisivo para os dois lados. O Tricolor vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro, sem vencer há cinco partidas. Com apenas 13 pontos, ocupa a 16ª colocação e busca reação diante de sua torcida.

Será a primeira vez que Hernán Crespo comandará o São Paulo no Morumbi com público, já que, em sua passagem anterior, dirigiu a equipe em meio às restrições da pandemia.

Do outro lado, o Corinthians chega embalado após a vitória sobre o Ceará e ocupa a nona posição, com 19 pontos.