Dorival no radar do São Paulo? Entenda a relação do técnico com o clube

Dorival Júnior não recebeu nenhuma proposta do São Paulo. O Lance! apurou que a relação do treinador com o clube é boa, mas, enquanto Zubeldía estiver no cargo, ele não se abrirá a conversas. Desde que deixou o comando da Seleção Brasileira, Dorival ainda não foi procurado por nenhum clube — incluindo o próprio São Paulo.

O Lance! confirmou que quem conhece Dorival saberia que o técnico não teria o perfil de aceitar uma proposta com outra pessoa no comando, e assim, tudo segue da mesma forma.

Quanto ao lado do São Paulo, o diretor de futebol Carlos Belmonte assegurou o cargo do argentino - pelo menos até o clássico contra o Santos, que acontece no domingo, dia 20 de abril.

– Posso garantir que no próximo domingo a gente joga contra o Santos, aqui o Morumbis, e junto conosco desce do ônibus Luís Zubeldía – disse Belmonte à ESPN antes do jogo contra o Cruzeiro, no domingo (13).

Dorival foi demitido do cargo de treinador da Seleção Brasileira (Foto: Staff images / CBF)

Relação de Dorival Júnior com o São Paulo

Dorival Júnior tem uma relação boa com o São Paulo. Existe o entendimento que a proposta da Seleção Brasileira era um plano irrecusável e visto como uma das metas de carreira do técnico. Eram comuns visitas de Dorival ao CT da Barra Funda e a alguns jogos do Tricolor. A relação com a diretoria é positiva, mas como dito, enquanto o São Paulo tiver um técnico, conversas não serão abertas.

São Paulo tem jogos importantes pela frente

Na quarta-feira (16), enfrenta o Botafogo no Nilton Santos. No final de semana, joga clássico contra o Santos, no Morumbis. Mesmo que o dirigente tenha assegurado Zubeldía, os jogos podem ser importantes pensando no futuro do técnico.