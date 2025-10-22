Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, esteve no sorteio de mando de campo das semifinais da Copa do Brasil, realizado na sede da CBF, nesta quarta-feira (22). Ao invés de falar sobre o torneio, o dirigente foi questionado sobre rumores que indicam sua saída.

No Corinthians desde 2024, o dirigente viveu altos e baixos à frente do futebol alvinegro. Nos últimos meses, após a chegada de Osmar Stabile, voltou a ser alvo de conversas nos bastidores do Parque São Jorge, onde, por diversas vezes, há pedidos por uma troca no comando do futebol. Fabinho Soldado se posicionou e demonstrou confiança em seu trabalho.

— Desconfortável em momento algum. Sobre esse assunto, tenho pouco a falar. Desde que cheguei ao Corinthians, a gente escuta todo tipo de comentário, mas confesso que sigo muito entusiasmado. Sempre digo isso nas minhas entrevistas: enquanto eu tiver autonomia para trabalhar, vou me dedicar ao máximo para a minha equipe. Tenho quase 30 anos no futebol, sei como funcionam algumas coisas. O que me importa é dar respaldo ao meu treinador, aos meus atletas, para que eles consigam evoluir, consigam trabalhar com segurança. Esse é o papel do executivo de futebol, dentre tantos outros: melhorar a estrutura do Corinthians — disse o dirigente.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, falou sobre questionamentos internos (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Confiança

O Corinthians contratou apenas dois atletas nesta temporada: Fabrizio Angileri no começo do ano, e Vitinho na metade da temporada. Atualmente, o clube está impedido de inscrever novos jogadores após um transfer ban imposto pela Fifa, em agosto, por atraso em pagamento na contratação de Félix Torres, ainda em 2024.

Fabinho Soldado voltou a defender seu trabalho a frente do Corinthians, destacou o alinhamento com Osmar Stabile e apontou sua maior ambição profissional no final deste ano: conquistar a Copa do Brasil com o Timão.

— Já se fala de quase dois anos que estou no clube, e até aqui foram feitas diversas ações para que o Corinthians evolua. O presidente Osmar (Stabile) está me dando completa autonomia para trabalhar. Meu alinhamento é muito direto com ele. O que vem de fora, comentários que surgem… Digo com toda certeza que estou focado. Falta pouco para acabar o ano, tenho um compromisso com o torcedor, que me apoia 100%, e é isso que vou fazer: me dedicar ao máximo e me concentrar naquilo que vai trazer resultado imediato ao Corinthians, que é melhorar a condição no Brasileirão e avançar na Copa do Brasil — disse o dirigente.

— Você não contratar na janela de janeiro, e só um atleta ou outro no meio do ano, não quer dizer que é incompetência do presidente, do treinador ou do executivo. A gente queria contratar. Todas as pessoas envolvidas queriam, o torcedor esperava, mas o clube não teve condição. E nem por isso estamos lamentando. Trabalhamos todo dia para que o Corinthians evolua. Claro que nossa luta fica mais difícil, mas temos um clube gigante, uma camisa forte, e colocamos energia nas soluções — concluiu Fabinho Soldado.