Técnico do Cruzeiro minimiza jogar em casa a ida da semifinal da Copa do Brasil

Presentes no sorteio dos mandos de campo da semifinal e da final da Copa do Brasil, na tarde desta quarta-feira (22), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, e o volante Lucas Silva minimizaram o fato de a primeira partida contra o Corinthians ter sido sorteada para o Mineirão, na data-base de 10 de dezembro. Caso se classifique para a final, a Raposa também será mandante do jogo de ida, contra Vasco ou Fluminense.

- Na minha visão, não tenho preferência. Acho que o primeiro jogo é de suma importância e estamos muito bem preparados para fazer um grande jogo em casa – afirmou o volante e capitão Lucas Silva.

Para o volante do Cruzeiro, o resultado do primeiro jogo define o planejamento para a partida de volta:

- A partir do primeiro jogo, você tem que modificar ou ajustar sua estratégia – opinou Lucas Silva, que estava em campo na final da Copa do Brasil de 2018, quando o Cruzeiro derrotou o Corinthians por 2 a 1, no jogo de volta, na Neo Química Arena, e conquistou o título pela sexta vez.

Lucas Silva, capitão do Cruzeiro, não tinha preferência pela ordem dos mandos (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Leonardo Jardim lembrou que o Cruzeiro, nesta edição da Copa do Brasil, já passou pelas duas situações, de começar jogando em casa e também fora.

- Já tivemos a felicidade de começar em casa em algumas eliminatórias e outras começamos fora, como no clássico. É aquilo que o Lucas disse, o primeiro jogo, independentemente de ser em casa ou fora, é muito importante e pode dar um caminho para aquilo que será o segundo jogo e, por isso, em nossa casa, vamos querer sair com um resultado positivo. É importante – afirmou o técnico Leonardo Jardim.

- Estamos satisfeitos de estar aqui (entre os semifinalistas da Copa do Brasil). Agora é esperar nosso próximo confronto, para ter o mesmo objetivo dos três oponentes, que é chegar à final – acrescentou o técnico do Cruzeiro.

Na estreia na Copa do Brasil, já na terceira fase, o Cruzeiro enfrenta o Vila Nova-GO primeiro no Mineirão e venceu por 2 a 0 – em Goiânia, voltou a vencer, por 3 a 0. Nas oitavas de final, o primeiro jogo contra o CRB também foi no Gigante da Pampulha e terminou sem gol – a Raposa se classificou ao vencer em Maceió por 2 a 0. Já nas quartas de final, contra o Atlético-MG, a equipe celeste jogou primeiro na Arena MRV e depois no Mineirão, com vitória por 2 a 0 nos dois clássicos.

Datas exatas dos confrontos pela semifinal da Copa do Brasil ainda serão definidas pela CBF

A CBF ainda anunciará a data exata dos confrontos pela semifinal da Copa do Brasil. O primeiro jogo, no Mineirão, será na semana de 10 de dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro. A partida de volta, na Neo Química Arena, tem como data-base o dia 14. As finais estão previstas para 17 e 21 de dezembro.