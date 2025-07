São Paulo x Corinthians: CBF define árbitro polêmico para clássico

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu quem será o árbitro do clássico que acontece neste sábado, dia 19 de julho, entre São Paulo e Corinthians. O jogo será às 21h (de Brasília), no Morumbis.

Anderson Daronco, nome polêmico para ambos os lados, foi o escalado para o apito do confronto. Pelo São Paulo, chamou atenção nas quartas de final da Copa do Brasil de 2023. No jogo contra o Palmeiras, anulou um gol marcado por Calleri. O lance gerou revolta tanto pelo lado dos torcedores quanto da comissão técnica do time na época, que por coincidência, tinha Dorival Júnior no comando.

Em outubro de 2023, o Corinthians também chegou a se manifestar contra Daronco. Na ocasião, após um empate por 1 a 1 com o Santos, um pênalti marcado em Soteldo, nos acréscimos do segundo tempo, gerou discordância na diretoria alvinegra, que tinha Duílio como presidente ainda. Existiram, inclusive, manifestações públicas sobre o assunto.

São Paulo x Corinthians: reencontros e decisões

O jogo é importante para ambos os lados. O São Paulo não vence há cinco jogos no Brasileirão. Com 13 pontos, o time está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Este será o primeiro jogo de Hernán Crespo diante a torcida tricolor. Na sua primeira passagem, por conta da pandemia, enfrentou todos os jogos com os portões fechados.

Quanto ao Corinthians, a equipe vem de uma vitória recente em cima do Ceará, na nona posição com 19 pontos. O clássico será marcado pelo reencontro de Dorival Júnior com sua antiga equipe.