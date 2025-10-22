São Paulo pode ter reencontro com Nestor e Michel Araújo contra o Bahia
Dupla e Ceni devem reencontrar o Morumbis
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo pode ter o reencontro de dois jogadores contra o Bahia na próxima rodada do Campeonato Brasileiro: Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Ex-atletas do Tricolor, o Lance! apurou que a dupla pode estar em campo neste sábado (25), no Morumbis.
Nestor está emprestado pelo Bahia nesta temporada, mas com um espaço considerável na equipe de Rogério Ceni. Mesmo que geralmente essas cláusulas impeçam atletas assim em campo, no caso de Nestor é diferente. Isso porque a equipe gastou 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões na cotação da época) pelo empréstimo, além de também arcar com os salários.
O contrato de Nestor ainda tem cláusulas que se referem a metas. Com altas possibilidades de serem atingidas, o jogador deve ser adquirido pelo Bahia em definitivo no ano que vem.
Herói da final da Copa do Brasil em 2023, Nestor é visto com bastante carinho pela torcida tricolor.
No caso de Michel Araújo, o jogador foi comprado pelo Bahia no último ano. Porém, acende um alerta de "lei do ex", que foi problema para o São Paulo na última rodada, contra o Mirassol, com Reinaldo.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
São Paulo também se reencontra com Rogério Ceni
O jogo contra o Bahia não marcará somente o reencontro da dupla com o Morumbis, a torcida e o clube, mas de Rogério Ceni. Um dos maiores ídolos do clube e até mesmo com portão e homenagem em seu nome no estádio, reencontra o time, agora como treinador.
O São Paulo enfrenta um dos seus maiores concorrentes para uma vaga na Copa Libertadores, grande meta da equipe. O Bahia é o quinto colocado, com 49 pontos, onze a mais que o Tricolor.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias