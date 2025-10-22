Fortaleza terá dois desfalques por suspensão contra o Flamengo

O Fortaleza enfrentará o Flamengo no próximo sábado (25), na Arena Castelão, pela Série A. O Tricolor terá dois nomes de fora do embate contra os cariocas por conta de suspensões. Em contrapartida, quatro jogadores retornam.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O zagueiro Gastón Ávila, o meio-campista Pablo Roberto e os atacantes Deyverson e Adam Bareiro voltarão após a ausência diante do Cruzeiro. Pablo Roberto não atuou por uma expulsão, enquanto que os outros foram desfalques pelo terceiro amarelo.

Benjamín Kuscevic, por outro lado, ainda não estará disponível. O zagueiro recebeu o terceiro amarelo contra o Vasco e, na confusão após o fim do jogo, acabou sendo expulso de forma direta. Assim, o chileno cumprirá seu segundo jogo de punição.

continua após a publicidade

➡️ Entenda a avaliação dos títulos de Ceará, Fortaleza e Sport na CBF

Kuscevic, do Fortaleza, foi expulso na partida contra o Vasco (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Em adendo ao defensor, o atacante Juan Martín Lucero desfalcará o Leão. O atleta recebeu o terceiro amarelo na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro.

Somando-se às suspensões, o Tricolor segue com nomes importantes no departamento médico. Além do goleiro João Ricardo, que só retornará em 2026, mais quatro nomes não enfrentaram a Raposa: o zagueiro Marcelo Benevenuto, os meio-campistas Matheus Pereira e Lucas Crispim e o atacante Allanzinho.

continua após a publicidade

➡️ Ingressos de Fortaleza x Flamengo estão à venda: veja preços e onde comprar

Restando dez partidas em sua campanha, o Fortaleza vive uma situação cada vez mais delicada. O time cearense está em 19º lugar na tabela, com 24 pontos. O Santos, primeiro time fora do Z4, tem 31.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, o Fortaleza voltará a campo no próximo sábado (25), em casa, contra o Flamengo. A partida pela Série A terá início às 19h30 (de Brasília).