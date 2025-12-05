Atlético-MG anuncia novo CEO do clube; confira

Nesta sexta-feira (5), o Atlético anunciou Pedro Daniel como novo CEO da SAF do clube. Ele assume o lugar de Bruno Muzzi que deixará o cargo após o fim da temporada.

O novo gestor administrativo da SAF do Galo será oficialmente apresentado à imprensa na próxima quarta-feira (10), em coletiva na Arena MRV, com transmissão ao vivo pela GaloTV.

Quem é Pedro Daniel, novo CEO do Atlético?

Pedro Daniel é formado em Administração de Empresas pela PUC-SP e com mestrado pela UEFA no Executive Master in Global Sport Governance (MESGO – VII Edition).

Com mais de 20 anos de experiência no setor esportivo, Pedro Daniel acumulou passagens importantes como consultor, gestor e executivo, áreas essenciais para administração de clubes e estruturação de projetos de longo prazo.

Antes de ser anunciado como CEO da SAF do Atlético, ele era diretor-executivo da área de esportes na Ernst & Young para a América do Sul, função em que lidava com consultoria e reestruturação voltadas ao esporte.

Pedro Daniel teve papel relevante em momentos decisivos para o futebol brasileiro em termos de governança e sustentabilidade econômica. Ele foi consultor da CBF na implementação do sistema de sustentabilidade financeira do futebol nacional (conhecido como "Fair Play Financeiro") e também no projeto de licenciamento de clubes.

Além disso, ele integrou o grupo de trabalho que elaborou a Medida Provisória 671, que originou o programa PROFUT, direcionado à reestruturação e ao refinanciamento das dívidas de clubes, e participou ativamente das discussões para a criação da legislação que regula as Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) no Brasil.

Como consultor, ele já prestou serviços para diversos clubes, inclusive clubes tradicionais do futebol brasileiro, e entidades como a FIFA, a CONMEBOL e a CBF, o que demonstra seu amplo alcance e reputação no mercado de gestão esportiva.

Agora, como CEO da SAF do Atlético, Pedro Daniel assume a missão de liderar a reestruturação institucional, financeira e administrativa do clube.