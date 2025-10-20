menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Neymar se revolta com arbitragem em Santos x Vitória: ‘Tem que profissionalizar’

Camisa 10 do Peixe foi às redes sociais reclamar de pênalti marcado a favor do adversário, na Vila Belmiro

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 20/10/2025
22:48
Neymar ainda não sabe se continuará no Santos (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
imagem camera(Foto: Gilson Lobo/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Neymar segue fora da equipe do Santos enquanto se recupera de uma lesão na coxa direita. A expectativa é de que o atacante retorne apenas no início do próximo mês. Enquanto isso, o camisa 10 do Peixe acompanha a partida do time contra o Vitória, na noite desta segunda-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro, no camarote da Vila Belmiro, e reclamou da arbitragem.

continua após a publicidade

➡️ Igor Vinícius projeta sequência do Santos no Brasileirão: ‘Encarar cada duelo como final’

Na redes sociais, Neymar reprovou a atuação da arbitragem, liderada por Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, e escreveu que "tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil pra ontem!". Na visão do atleta, o Santos foi prejudicado.

O lance em que Neymar reclamou foi na marcação do pênalti para o Vitória, aos 40 minutos do primeiro tempo, cometido por Gabriel Brazão em Renzo López, que disputaram bola na área. O VAR ajudou a confirmar o lance, convertido por Matheuzinho.

continua após a publicidade
Foto: Jota Erre/AGIF
Foto: Jota Erre/AGIF

Praticamente em todas as rodadas do Brasileirão há jogadores e dirigentes reclamando da arbitragem. Neste final de semana, em um dos principais jogos da rodada, Flamengo x Palmeiras também foi marcado por polêmicas, principalmente quando Gustavo Gómez foi empurrado por Jorginho na área com apenas três minutos de jogo.

O árbitro nada marcou, o que revoltou os palmeirenses. Esse foi apenas um dos lances que geraram reclamações na partida entre líder e vice-líder.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias