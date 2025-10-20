Neymar se revolta com arbitragem em Santos x Vitória: ‘Tem que profissionalizar’
Camisa 10 do Peixe foi às redes sociais reclamar de pênalti marcado a favor do adversário, na Vila Belmiro
O atacante Neymar segue fora da equipe do Santos enquanto se recupera de uma lesão na coxa direita. A expectativa é de que o atacante retorne apenas no início do próximo mês. Enquanto isso, o camisa 10 do Peixe acompanha a partida do time contra o Vitória, na noite desta segunda-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro, no camarote da Vila Belmiro, e reclamou da arbitragem.
Na redes sociais, Neymar reprovou a atuação da arbitragem, liderada por Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, e escreveu que "tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil pra ontem!". Na visão do atleta, o Santos foi prejudicado.
O lance em que Neymar reclamou foi na marcação do pênalti para o Vitória, aos 40 minutos do primeiro tempo, cometido por Gabriel Brazão em Renzo López, que disputaram bola na área. O VAR ajudou a confirmar o lance, convertido por Matheuzinho.
Tem que profissionalizar a arbitragem no brasil pra ontem !— Neymar Jr (@neymarjr) October 21, 2025
Praticamente em todas as rodadas do Brasileirão há jogadores e dirigentes reclamando da arbitragem. Neste final de semana, em um dos principais jogos da rodada, Flamengo x Palmeiras também foi marcado por polêmicas, principalmente quando Gustavo Gómez foi empurrado por Jorginho na área com apenas três minutos de jogo.
O árbitro nada marcou, o que revoltou os palmeirenses. Esse foi apenas um dos lances que geraram reclamações na partida entre líder e vice-líder.
