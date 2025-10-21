Willian Arão ‘reestreia’ pelo Santos e recebe aprovação de Vojvoda

A derrota do Santos para o Vitória, na última segunda-feira (20), foi marcada pela reestreia de Willian Arão com a camisa do Peixe, pelo Campeonato Brasileiro.

O time da Baixada Santista perdeu por 1 a 0, na Vila Belmiro, em uma noite de fortes protestos da torcida nas arquibancadas.

A principal novidade na escalação foi a entrada de Arão na vaga do suspenso João Schmidt. O jogador foi anunciado no dia 1º de julho como uma das apostas da última janela de transferências, após deixar o Panathinaikos, da Grécia, onde estava sem clube.

Arão havia estreado com a camisa do Alvinegro Praiano no dia 16 de julho, nos minutos finais da vitória sobre o Flamengo, o primeiro jogo após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa. Ele também participou dos instantes finais do clássico contra o Corinthians.

Depois disso, ficou afastado por um período devido a um desconforto muscular. O Diretor Executivo Alexandre Mattos chegou a ser questionado pela imprensa em algumas ocasiões sobre a preparação física do jogador e se ele teria sido contratado com algum tipo de lesão.

O dirigente, no entanto, negou e afirmou que era apenas questão de tempo para o atleta estar à disposição, destacando ainda sua relevância no vestiário e a liderança exercida junto aos companheiros.

Com contrato válido até o fim do ano que vem, Arão não iniciava uma partida desde o dia 30 de março.

Após a derrota para o Vitória, o técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou o meio-campista em entrevista coletiva.

— Ele teve uma lesão e, quando cheguei, ainda estava machucado. Conversamos para tê-lo, assim como os demais jogadores, no nível que precisamos. É importante para o elenco, e hoje fez uma partida correta, executando o que eu pedi — destacou o treinador.

O Santos volta a entrar em campo no próximo domingo (26), contra o Botafogo, às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Willian Arão participa da derrota para o Vitória por 1 a 0, na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Histórico:

Natural de São Paulo (SP), Arão começou a carreira na base do São Paulo e acumulou passagens por Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atlético Goianiense, Botafogo e Flamengo no futebol brasileiro. Na Europa, o volante atuou pelo Fenerbahçe, da Turquia, antes de chegar ao Panathinaikos.

Ao longo da carreira, Willian Arão tem como principais títulos as conquistas de três Libertadores, um Mundial da Clubes, uma Copa do Brasil, uma Copa da Grécia, uma Copa da Turquia, e duas edições do Brasileirão.