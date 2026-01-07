menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo vence o Independente e garante vaga na próxima fase da Copinha

Tricolor garantiu vaga na próxima fase da competição

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/01/2026
17:03
Paulinho São Paulo
imagem cameraPaulinho foi destaque na segunda rodada do São Paulo na Copinha (Foto: Miguel Pessoa/CÃ³digo 19/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo venceu o Independente-AP por 2 a 0, nesta quarta-feira (7), em Sorocaba, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols do Tricolor foram marcados por Paulinho e Isac. Com o resultado, a equipe garantiu vaga na próxima fase da competição.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

Antes da partida, parte da torcida presente em Sorocaba protestou contra o presidente Julio Casares. Faixas foram espalhadas nos arredores do estádio Walter Ribeiro e, durante o jogo, novas manifestações também foram registradas nas arquibancadas.

Torcida do São Paulo protesta contra Julio Casares (Foto: Miguel Pessoa/CÃ³digo 19/Gazeta Press) <br>
Torcida do São Paulo protesta contra Julio Casares (Foto: Miguel Pessoa/CÃ³digo 19/Gazeta Press) <br>

Com a bola em jogo, o domínio foi do São Paulo desde os primeiros minutos. O Tricolor controlou a posse, impôs ritmo e criou diversas oportunidades. A vantagem não foi maior graças à boa atuação do goleiro Felipe Fortaleza, que evitou um placar mais elástico.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O primeiro gol saiu em cobrança de pênalti, convertida por Paulinho, jogador que está no radar de Hernán Crespo. Em outra jogada de bola parada, após escanteio, Lucyan levantou na área, Djhordney desviou e Isac apareceu para completar para o fundo da rede.

Na segunda etapa, o cenário pouco mudou. O São Paulo manteve a superioridade, com Paulinho e Tetê se destacando no setor ofensivo e levando perigo constante à defesa do Independente. O Tricolor seguiu controlando e conseguiu manter a vantagem.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias