São Paulo vence o Independente e garante vaga na próxima fase da Copinha
Tricolor garantiu vaga na próxima fase da competição
O São Paulo venceu o Independente-AP por 2 a 0, nesta quarta-feira (7), em Sorocaba, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols do Tricolor foram marcados por Paulinho e Isac. Com o resultado, a equipe garantiu vaga na próxima fase da competição.
Como foi o jogo?
Antes da partida, parte da torcida presente em Sorocaba protestou contra o presidente Julio Casares. Faixas foram espalhadas nos arredores do estádio Walter Ribeiro e, durante o jogo, novas manifestações também foram registradas nas arquibancadas.
Com a bola em jogo, o domínio foi do São Paulo desde os primeiros minutos. O Tricolor controlou a posse, impôs ritmo e criou diversas oportunidades. A vantagem não foi maior graças à boa atuação do goleiro Felipe Fortaleza, que evitou um placar mais elástico.
O primeiro gol saiu em cobrança de pênalti, convertida por Paulinho, jogador que está no radar de Hernán Crespo. Em outra jogada de bola parada, após escanteio, Lucyan levantou na área, Djhordney desviou e Isac apareceu para completar para o fundo da rede.
Na segunda etapa, o cenário pouco mudou. O São Paulo manteve a superioridade, com Paulinho e Tetê se destacando no setor ofensivo e levando perigo constante à defesa do Independente. O Tricolor seguiu controlando e conseguiu manter a vantagem.
