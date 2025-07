Ceará perde para a Seleção Brasileira e é vice em torneio sub-15

O time sub-15 do Ceará ficou com o vice-campeonato na Copa 2 de Julho. O clube enfrentou a Seleção Brasileira na final e perdeu por 2 a 0. Antes, no mata-mata, o Alvinegro tinha eliminado Santos, Vitória e Goiás. A partida decisiva aconteceu no último domingo (13).

A tradicional competição, que acontece na Bahia, é uma das mais importantes da categoria sub-15. Esta foi a primeira participação do Vovô, sendo vista como um sucesso pelo clube. No elenco do Ceará, Carlos Eduardo foi eleito o melhor goleiro da competição e o zagueiro Vitor Gabriel ficou com o prêmio de revelação.

Bruno Cortez, do time cearense, recebeu o prêmio de melhor treinador da competição. A honraria foi divivida com Guilherme Dalla Déa, que comanda o Brasil. Cortez discorreu a respeito do desempenho na copa.

— Quero dedicar a toda a minha comissão técnica. Aos que ficaram no Ceará, aos que vieram comigo aqui. Porque ninguém constrói nada grande sozinho, em tudo a gente precisa de alguém. E esse prêmio é de todos. Muito obrigado. Porque a cada dia vocês têm me ensinado, têm me ajudado. Esse prêmio é nosso - disse.

Sub-15 do Ceará foi vice da Copa 2 de Julho (Foto: Igor de Castro/Ceará SC)

— Parabéns para os meus jogadores, que entenderam o conceito de jogo. Entenderam o que é Ceará. Obrigado. Vamos para mais - concluiu.

O sub-15 do Alvinegro já viajou para Minas Gerais, visto que terá uma nova competição a ser disputada: a Copa Brasileirinho. A estreia do Ceará acontecerá nesta terça-feira (15), diante do Coimbra, a partir das 15h40 (de Brasília).

